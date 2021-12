White Ribbon dévoile Non Composé, un morceau de musique conçu pour aider les hommes à exprimer leurs émotions et à remettre en question les stéréotypes des masculinités modernes

English French

TORONTO, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- White Ribbon célèbre son 30e anniversaire en explorant le pouvoir qu’a la musique de remettre en question les normes sociales à propos des masculinités avec ses efforts continus pour arrêter toutes les formes de violence basée sur le genre. Aujourd’hui est le lancement de Non Composé une initiative mondiale qui exploite le pouvoir de la musique afin de promouvoir l’alphabétisation émotionnelle et d’aider des hommes, ainsi que la société, à redéfinir la force des émotions. Cette campagne multidimensionnelle comporte une composition originale, un documentaire et un sondage sur les perceptions des masculinités.

Selon Humberto Carolo, directeur général chez White Ribbon, « Notre objectif est d’amorcer un changement social qui promeut l’alphabétisation émotionnelle et des masculinités saines. Depuis trop longtemps, la société a enseigné aux hommes d’être “forts” en refoulant leurs émotions. Cette version de la masculinité est devenue héroïne. Non Composé entamera une conversation tout en encourageant les hommes et les garçons à reconnaître et exprimer une variété d’émotions complexes. Nous pouvons aider à arrêter la violence basée sur le genre en normalisant et en promouvant l’alphabétisation émotionnelle et les masculinités saines auprès des hommes et des garçons et en soulignant que la force est la capacité à démontrer de la vulnérabilité. »

Une étude récente en 2021 mandatée par White Ribbon révèle la prévalence des préjugés basés sur le genre quant à l’expression des émotions. Soixante-seize pour cent des Nord-Américains croient que les garçons et les filles ont des enseignements différents à propos de l’expression des émotions. Alors que près de 150 millions de Nord-Américains ressentiraient un soulagement si la démonstration des émotions était plus acceptée partout, au moins 30 millions de ces gens ont déjà dit à leurs fils de ne pas pleurer.

La campagne Non Composé explore comment la socialisation des hommes les pousse à ignorer leurs émotions, particulièrement la sensibilité et la vulnérabilité, ce qui engendre du repli émotionnel, de la déconnexion, de la violence, de l’automédication et de la prise de risques. Tandis que la colère et la frustration sont depuis longtemps des émotions acceptées et associées au stéréotype « masculin », White Ribbon vise à aider les hommes à exprimer une étendue d’émotions saines pour qu’ils se sentent libres d’être eux-mêmes. Lorsque les hommes expriment de la joie, de la tristesse, de la douleur ou de la peur, ils tissent des liens plus forts avec leurs proches, leurs amis et leurs pairs.

Selon le sondage, plus de 81 millions d’hommes nord-américains disent qu’ils sont réticents à pleurer par peur de paraître faibles. Un autre 46 pour cent des hommes disent avoir de la difficulté à exprimer leurs émotions à d’autres personnes que leur famille immédiate et leur partenaire.

Avec une compréhension claire des causes et effets principaux des stéréotypes sociaux à propos de ce que signifie être un homme, White Ribbon cherche à exploiter les effets thérapeutiques de la musique pour engendrer un changement profond et positif.

Appuyé par la science, Non Composé a été développé par le producteur de renommée mondiale Jared Kuemper avec le soutien du directeur musical de la Compagnie d’opéra canadienne Johannes Debus, ainsi que des scientifiques cognitivistes musicaux connus en Amérique du Nord.



Le morceau a été interprété en direct par un quintette, en partenariat avec la Compagnie d’opéra canadienne au Four Seasons Centre for the Performing Arts. Une vidéo de l’enregistrement documente les expériences de quatre hommes de divers contextes alors qu’ils entendent la composition pour la première fois.

Dre Elizabeth Margulis, professeure et directrice du laboratoire cognitif musical à l’université de Princeton, déclare : « La recherche a démontré que la musique est capable de déclencher de fortes réactions émotionnelles. Quelques études se concentrent sur des caractéristiques comme la répétition et le tempo, et d’autres, sur l’effet de la culture et des expériences antérieures. Il est clair que ces facteurs travaillent ensemble pour contribuer au pouvoir émotionnel de la musique. »

Les résultats du sondage supportent grandement l’utilisation de la musique comme un outil pour commencer à aborder ces comportements enracinés et à s’en débarrasser. Plus des trois quarts (76 %) des répondants au sondage s’entendent sur le fait que la musique aide à libérer les émotions.

M. Debus a dit : « En tant que chef d’orchestre, je vois aux premières loges comment la musique a le pouvoir de libérer nos émotions et nous aide à les gérer. La musique en direct va chercher les souvenirs et les expériences collectives des auditeurs, nous permettant de renouer avec des moments et des sensations que nous pourrions avoir oubliés depuis longtemps. En tant que composition, les fluctuations de Non Composé invitent l’auditeur à explorer ses propres émotions, alors que le lent tempo déclenche des sentiments de repos et de réflexion. »



Alors que White Ribbon s’est longuement concentré sur la mise en évidence des enjeux systémiques et sociaux qui mènent à la violence basée sur le genre, cette campagne utilise la musique pour prendre des mesures qui aideront à normaliser l’expression d’émotions saines par les hommes et offre une occasion de changement positif.

Scott Johnson, un père célibataire de deux fils et un participant au documentaire, affirme : « Qu’un morceau de musique de trois minutes ait un effet aussi cathartique sur moi m’a surpris. Il m’a aidé à faire une introspection et m’a donné un outil pour mes garçons. Si reconnaître la sensibilité et la vulnérabilité est une force, je crois que je suis devenu un meilleur homme au cours de ce processus. »



Cliquez ici pour visionner le documentaire et pour être témoin de la transformation émotionnelle et de l’impact que cette musique a sur nos participants masculins.

Pour avoir accès à la chanson de la campagne, au documentaire, à des photos en haute résolution des hommes participants et aux autres constats du sondage, veuillez cliquer : ici.

Pour plus de renseignements à propos de Non Composé, veuillez contacter :

Cole Douglas

Cole.Douglas@narrative.ca

416-460-5480



À propos de White Ribbon :

Pour maintenant une 31e année, White Ribbon est la plus grande initiative mondiale regroupant des hommes et des garçons qui travaillent à mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles, et qui font la promotion de l’égalité des genres, des relations saines et d’une nouvelle vision de la masculinité. Elle a été fondée en 1991 en réponse au meurtre de 14 étudiantes en ingénierie à la Polytechnique de Montréal en 1989. Depuis, parmi ses nombreux appels à l’action, White Ribbon a demandé aux hommes de porter des rubans blancs en tant qu’engagement à ne jamais commettre, tolérer ou taire les violences envers les femmes et les filles.

Léger est le plus grand cabinet spécialisé de recherche commerciale à service complet au Canada. Un sondage en ligne a été effectué auprès de 1 565 Canadiens et 1 006 Américains entre le 5 et le 7 novembre 2021 par le biais du panel en ligne de Léger. Le panel en ligne de Léger comporte approximativement 400 000 membres à l’échelle nationale et a un taux de rétention de 90 pour cent. Un échantillon aléatoire de 1 565 répondants aurait une marge d’erreur de ± 2,5 %, 19 fois sur 20, et un échantillon de 1 006 répondants aurait une marge d’erreur de ± 3,1 %, 19 fois sur 20.

L’agrégateur de sondage de 338Canada.com a donné à Léger la note la plus haute parmi tous les cabinets au Canada pour l’exactitude de ses études. Consultez le https://338canada.com/pollster-ratings.htm