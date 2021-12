Le forage d’Osisko à Windfall recoupe de larges intervalles à haute teneur dans les sondages d’expansion

English French

TORONTO, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats d’analyse issus du programme de forage en cours sur le projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

Les nouveaux résultats d’analyse significatifs présentés ci-dessous comprennent 97 intervalles dans 31 sondages (12 à partir de la surface, 19 sous terre) et 22 déviations. Les intersections intercalaires sont situées à l’intérieur des blocs définis dans le cadre de l’estimation des ressources minérales (l’« ERM ») de février 2021 (voir le communiqué d’Osisko publié le 17 février 2021). Les intersections d’expansion sont situées à l’extérieur des blocs de l’ERM de février 2021 et soit augmentent l’étendue des modèles fil-de-fer des ressources ou sont dans une zone ou un couloir défini mais n’ont pas encore été corrélées à un modèle fil-de-fer spécifique.

Le chef de la direction d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Les résultats publiés aujourd’hui soulignent encore une fois qu’il y a encore beaucoup de place pour la croissance à Windfall puisque les sondages cités en manchette sont situés à l’extérieur des ressources publiées en février dernier. Le forage intercalaire ciblé a aussi livré des intervalles à haute teneur, mettant en lumière les teneurs robustes du gîte. »

Les intervalles à haute teneur choisis comprennent : 163 g/t Au sur 8,8 mètres dans le sondage OSK-W-21-1462-W11; 178 g/t Au sur 2,9 mètres dans le sondage OSK-W-21-2551-W5; 135 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage OSK-W-21-1871-W1; 104 g/t Au sur 2,4 mètres dans le sondage OSK-W-21-1949-W6; 95,2 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage OSK-W-21-2287-W7; 32,4 g/t Au sur 5,7 mètres dans le sondage OSK-W-21-2540-W5; 49,4 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage WST-21-0903; 35,7 g/t Au sur 2,4 mètres dans le sondage WST-21-0901; 21,5 g/t Au sur 4,0 mètres dans le sondage OSK-W-21-2544-W2 et 42,7 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage WST-21-0879. Des cartes montrant l’emplacement des sondages et les résultats d’analyse complets sont disponibles à l’adresse : www.miniereosisko.com.

Forage intercalaire

Sondage De

(m) À

(m) Inter-valle (m) Au (g/t) non coupé Au (g/t) coupé à 100 g/t Zone Couloir OSK-W-21-1871-W1 888,6 891,0 2,4 12,5 UDD_4106 Underdog 1008,0 1010,0 2,0 135 50,1 UDD_4501

Underdog

incluant 1008,0 1009,0 1,0 270 100 OSK-W-21-1871-W3 491,0 493,1 2,1 7,90 CA2_2211

Caribou

incluant 491,5 491,9 0,4 18,8 549,0 551,0 2,0 5,32 CA2_2233 Caribou OSK-W-21-1949-W6 747,2 749,6 2,4 104 27,6 LXM_3345

Lynx

incluant 748,1 748,6 0,5 466 100 OSK-W-21-2287-W7 1213,9 1216,0 2,1 95,2 LX4_3449 Lynx 4 OSK-W-21-2407-W2 802,0 805,0 3,0 8,55 UDD_4106

Underdog

incluant 802,8 803,5 0,7 21,1 OSK-W-21-2416-W7 1018,0 1020,0 2,0 41,3 15,8 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1019,3 1019,6 0,3 270 100 1032,0 1034,0 2,0 36,8 23,9 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1032,9 1033,2 0,3 186 100 OSK-W-21-2512-W2 433,0 435,0 2,0 7,24 CA2_2211 Caribou 687,6 690,0 2,4 28,2 UDD_4100

Underdog

incluant 688,3 689,3 1,0 65,8 694,0 696,0 2,0 6,01 UDD_4100 Underdog 715,0 720,0 5,0 5,04 UDD_4102 Underdog 724,0 726,0 2,0 4,28 UDD_4102 Underdog OSK-W-21-2531-W3 810,0 813,0 3,0 11,4 UDD_4110 Underdog 873,0 877,0 4,0 10,3 UDD_4101 Underdog 913,0 916,4 3,4 10,2 UDD_4100 Underdog OSK-W-21-2531-W4 845,3 847,3 2,0 6,79 UDD_4101

Underdog

incluant 845,3 845,6 0,3 35,3 OSK-W-21-2532-W3 828,0 833,0 5,0 8,29 UDD_4100

Underdog

incluant 832,0 833,0 1,0 24,0 837,8 842,0 4,2 19,0 16,1 UDD_4100

Underdog

incluant 840,0 840,4 0,4 131 100 OSK-W-21-2537-W3 938,0 940,0 2,0 12,6 TLX_3183 Triple Lynx OSK-W-21-2544-W2 774,9 777,0 2,1 4,22 TLX_3171 Triple Lynx 783,0 787,0 4,0 21,5 TLX_3171

Triple Lynx

incluant 784,5 785,2 0,7 62,8 793,0 795,0 2,0 19,0 TLX_3184

Triple Lynx

incluant 794,0 794,4 0,4 93,3 989,0 991,0 2,0 17,5 TLX_3195

Triple Lynx

incluant 989,4 990,0 0,6 58,1 OSK-W-21-2551-W5 941,3 943,5 2,2 17,3 LX4_3430

Lynx 4

incluant 942,0 942,4 0,4 78,6 958,4 961,3 2,9 178 36,3 LX4_3430

Lynx 4

incluant 958,8 959,7 0,9 556 100 OSK-W-21-2578-W3 604,7 606,9 2,2 7,71 UDD_4100

Underdog

incluant 606,1 606,9 0,8 20,9 OSK-W-21-2587-W1 1030,0 1032,0 2,0 20,5 TLX_3163 Triple Lynx 1038,0 1040,0 2,0 5,36 TLX_3164

Triple Lynx

incluant 1038,7 1039,0 0,3 27,1 1046,0 1049,0 3,0 3,99 TLX_3164 Triple Lynx 1089,0 1091,0 2,0 5,66 TLX_3162

Triple Lynx

incluant 1089,0 1089,4 0,4 16,6 1105,6 1109,0 3,4 8,17 TLX_3170 Triple Lynx OSK-W-21-2600 475,8 478,0 2,2 5,70 Z27_1115 Zone 27 OSK-W-21-2605 1312,0 1314,0 2,0 5,62 LX4_3445 Lynx 4 OSK-W-21-2612-W1 382,6 384,9 2,3 4,02 Z27_1115

Zone 27

incluant 382,6 383,0 0,4 14,4 OSK-W-21-2613 916,2 922,0 5,8 14,6 TLX_3161

Triple Lynx

incluant 916,2 916,6 0,4 38,1 et 918,7 919,3 0,6 41,0 967,9 970,0 2,1 19,8 TLX_3163

Triple Lynx

incluant 967,9 968,3 0,4 60,9 et 968,9 969,3 0,4 42,5 994,0 996,0 2,0 3,77 TLX_3164

Triple Lynx

incluant 994,4 995,0 0,6 8,21 OSK-W-21-2621 628,0 630,0 2,0 18,6 UDD_4101 Underdog OSK-W-21-2625 814,9 817,3 2,4 10,9 LX4_3437

Lynx 4

incluant 814,9 815,2 0,3 55,1 OSK-W-21-2631 133,0 135,0 2,0 26,5 F11_6001 F-11 OSK-W-21-2632 103,0 105,0 2,0 3,66 F11_6000 F-11 139,0 141,5 2,5 19,6 F11_6009

F-11

incluant 139,6 140,5 0,9 47,7 OSK-W-21-2635 568,0 570,4 2,4 4,21 CA2_2211

Caribou

incluant 570,1 570,4 0,3 24,2 OSK-W-21-2636 365,0 367,0 2,0 4,26 CA1_2551

Caribou

incluant 366,0 366,4 0,4 12,4 550,0 552,0 2,0 13,0 Z27_1107

Zone 27

incluant 551,0 551,7 0,7 35,6 OSK-W-21-2641 118,4 124,0 5,6 4,04 F11_6001 F-11 WST-21-0649 456,0 458,0 2,0 6,23 TLX_3165 Triple Lynx WST-21-0875 510,0 512,7 2,7 20,7 18,8 LX4_3450

Lynx 4

incluant 512,2 512,7 0,5 111 100 WST-21-0878 346,0 348,3 2,3 7,43 TLX_3131

Triple Lynx

incluant 348,0 348,3 0,3 37,7 WST-21-0879 510,0 512,0 2,0 42,7 25,8 LX4_3450

Lynx 4

incluant 510,5 511,0 0,5 168 100 612,5 615,0 2,5 24,0 LX4_3429

Lynx 4

incluant 612,5 613,0 0,5 78,8 WST-21-0900 272,9 275,4 2,5 5,33 LHW_3215

Lynx HW

incluant 275,0 275,4 0,4 22,2 WST-21-0901 308,0 310,4 2,4 35,7 24,5 LHW_3215

Lynx HW

incluant 309,6 309,9 0,3 189 100 WST-21-0907 509,5 512,5 3,0 19,8 LX4_3430

Lynx 4

incluant 509,5 511,0 1,5 39,5 644,0 646,1 2,1 38,8 35,1 LX4_3448

Lynx 4

incluant 645,0 645,5 0,5 116 100 WST-21-0912 603,0 605,1 2,1 38,6 LX4_3429

Lynx 4

incluant 603,6 604,5 0,9 74,9 WST-21-0920B 301,1 303,2 2,1 4,08 LHW_3215 Lynx HW WST-21-0922 102,0 104,0 2,0 3,57 LXM_3304 Lynx

Remarques : L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. CA1 et CA2 = Caribou, LX4 = Lynx 4, LHW et Lynx HW = Lynx éponte supérieure, LXM = Lynx principale, TLX = Triple Lynx, UDD = Underdog, F11 = zones F, et Z27 = Zone 27.

Forage d’expansion

Sondage De (m) À

(m) Inter-valle (m) Au (g/t) non coupé Au (g/t) coupé à 100 g/t Zone Couloir OSK-W-21-1432-W11 929,3 938,1 8,8 163 26,0 LX4

Lynx

incluant 929,3 931,0 1,7 811 100 OSK-W-21-1871-W2 754,0 756,0 2,0 4,06 UDD Underdog OSK-W-21-2287-W7 1233,0 1235,0 2,0 24,2 LX4

Lynx 4

incluant 1233,5 1234,4 0,9 49,0 OSK-W-21-2407-W2 769,3 771,9 2,6 13,4 UDD

Underdog

incluant 769,3 769,7 0,4 57,1 OSK-W-21-2465-W4 765,6 767,7 2,1 23,0 TLX

Triple Lynx

incluant 766,8 767,7 0,9 50,2 OSK-W-21-2465-W6 938,0 940,0 2,0 4,61 TLX Triple Lynx OSK-W-21-2540-W5 948,0 953,7 5,7 32,4 26,1 TLX

Triple Lynx

incluant 951,7 952,7 1,0 136 100 OSK-W-21-2540-W6 949,0 951,0 2,0 11,8 TLX

Triple Lynx

incluant 949,0 950,0 1,0 23,3 955,0 957,0 2,0 29,0 TLX

Triple Lynx

incluant 955,6 956,4 0,8 71,1 OSK-W-21-2544-W2 819,0 821,0 2,0 5,18 TLX

Triple Lynx

incluant 819,9 820,2 0,3 29,7 OSK-W-21-2578-W3 589,5 591,6 2,1 7,42 UDD

Underdog

incluant 590,1 590,7 0,6 24,7 OSK-W-21-2587-W1 967,0 969,0 2,0 4,01 TLX

Triple Lynx

incluant 967,0 967,9 0,9 8,06 OSK-W-21-2589 131,6 133,6 2,0 7,71 LNX

Lynx

incluant 132,8 133,2 0,4 31,0 OSK-W-21-2599 725,0 727,0 2,0 24,7 CA2

Caribou

incluant 725,0 726,0 1,0 49,3 730,0 732,0 2,0 5,92 CA2 Caribou 745,4 748,3 2,9 5,42 CA2_2220 Caribou OSK-W-21-2613 1015,0 1017,0 2,0 5,65 TLX Triple Lynx OSK-W-21-2635 597,3 600,0 2,7 12,0 CA2

Caribou

incluant 598,1 598,4 0,3 40,4 WST-21-0649 606,0 608,0 2,0 5,94 LX4

Lynx

incluant 606,4 606,7 0,3 37,2 WST-21-0793 74,0 76,0 2,0 3,72 LNX

Lynx

incluant 74,3 75,1 0,8 8,11 WST-21-0863 336,3 338,7 2,4 6,80 TLX

Triple Lynx

incluant 338,3 338,7 0,4 29,1 WST-21-0878 138,0 140,5 2,5 3,93 TLX Triple Lynx WST-21-0886 231,0 233,0 2,0 8,62 LSW

Lynx SW

incluant 232,6 233,0 0,4 42,8 319,2 323,8 4,6 6,98 LSW

Lynx SW

incluant 319,2 319,5 0,3 35,7 et 320,1 320,4 0,3 30,9 362,4 364,4 2,0 4,74 LSW_3502

Lynx SW

incluant 362,4 362,7 0,3 31,0 WST-21-0894B 101,0 103,0 2,0 4,94 BCT

Bobcat

incluant 101,3 101,8 0,5 19,0 WST-21-0898 239,5 241,8 2,3 10,3 TLX

Triple Lynx

incluant 240,7 241,4 0,7 31,4 WST-21-0903 274,1 276,1 2,0 49,4 TLX Triple Lynx WST-21-0907 567,0 569,0 2,0 7,94 LX4

Lynx

incluant 567,0 567,8 0,8 19,5 583,0 585,0 2,0 3,53 LX4

Lynx 4

incluant 583,5 584,0 0,5 13,5 WST-21-0909 366,4 368,5 2,1 3,88 TLX

Triple Lynx

incluant 367,8 368,1 0,3 11,3 384,0 386,4 2,4 5,94 TLX

Triple Lynx

incluant 385,1 385,5 0,4 32,1 409,0 411,5 2,5 4,92 TLX

Triple Lynx

incluant 411,1 411,5 0,4 15,3 WST-21-0915B 247,0 249,5 2,5 9,56 TLX

Triple Lynx

incluant 247,0 247,5 0,5 45,0 358,6 361,2 2,6 22,2 TLX

Triple Lynx

incluant 359,6 360,3 0,7 63,7 368,2 370,5 2,3 4,01 TLX Triple Lynx WST-21-0916A 386,0 388,0 2,0 4,68 TLX



Triple Lynx



incluant 387,2 387,5 0,3 10,6

Remarques : L’épaisseur réelle est estimée à 55–80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous. BCT = Bobcat, CA2 = Caribou, LNX = Lynx, LSW et Lynx SW = Lynx Sud-ouest, LX4 = Lynx 4, TLX = Triple Lynx, UDD = Underdog.

Coordonnées des sondages

Sondage Azimut (°) Pendage (°) Longueur (m) UTM E UTM N Élévation Section OSK-W-21-1432-W11 132 -55 1149 453811 5435779 400 4300 OSK-W-21-1871-W1 331 -56 1119 452496 5434397 402 2475 OSK-W-21-1871-W2 331 -56 915 452496 5434397 402 2475 OSK-W-21-1871-W3 331 -56 906 452496 5434397 402 2475 OSK-W-21-1949-W6 105 -57 1227 453440 5435479 401 3825 OSK-W-21-2287-W7 116 -53 1320 453607 5435714 404 4075 OSK-W-21-2407-W2 347 -55 843 452315 5434420 399 2325 OSK-W-21-2416-W7 123 -54 1104 453169 5435624 412 3650 OSK-W-21-2465-W4 123 -61 1053 453398 5435556 413 3825 OSK-W-21-2465-W6 123 -61 993 453398 5435556 413 3825 OSK-W-21-2512-W2 331 -54 834 452448 5434465 400 2475 OSK-W-21-2531-W3 344 -62 1329 452566 5434415 403 2550 OSK-W-21-2531-W4 344 -62 1203 452566 5434415 403 2550 OSK-W-21-2532-W3 341 -60 1191 452478 5434430 401 2475 OSK-W-21-2537-W3 114 -54 1024 452981 5435549 420 3450 OSK-W-21-2540-W5 117 -60 1311 453465 5435640 410 3925 OSK-W-21-2540-W6 117 -60 1541 453465 5435640 410 3925 OSK-W-21-2544-W2 128 -50 1044 452960 5435539 419 3425 OSK-W-21-2551-W5 120 -55 1023 453622 5435635 405 4050 OSK-W-21-2578-W3 350 -53 723 452178 5434397 399 2200 OSK-W-21-2587-W1 127 -59 1176 453350 5435673 418 3850 OSK-W-21-2589 130 -49 663 452960 5435539 420 3425 OSK-W-21-2599 328 -62 774 452787 5434526 397 2800 OSK-W-21-2600 329 -50 789 452470 5434626 403 2550 OSK-W-21-2605 112 -55 1401 453552 5435669 408 4025 OSK-W-21-2612-W1 333 -51 690 452391 5434638 402 2500 OSK-W-21-2613 114 -53 1092 452981 5435549 420 3450 OSK-W-21-2621 344 -53 1001 452272 5434396 399 2275 OSK-W-21-2625 33 -77 891 454135 5435058 396 4225 OSK-W-21-2631 158 -47 165 452336 5435850 406 3050 OSK-W-21-2632 141 -44 153 452363 5435857 406 3075 OSK-W-21-2635 327 -56 708 452684 5434475 402 2675 OSK-W-21-2636 337 -52 801 452499 5434619 403 2575 OSK-W-21-2641 177 -46 165 452436 5435884 407 3150 WST-21-0649 136 -47 790 453258 5435211 98 3525 WST-21-0793 125 -15 121 453463 5435327 32 3775 WST-21-0863 135 -64 403 453508 5435327 -7 3800 WST-21-0875 144 -47 577 453322 5435235 54 3600 WST-21-0878 128 -40 711 453375 5435297 -26 3675 WST-21-0879 139 -44 724 453258 5435209 96 3525 WST-21-0886 128 -51 375 452954 5435004 253 3175 WST-21-0894B 132 -52 417 452955 5435004 253 3175 WST-21-0898 141 -61 402 453508 5435327 -7 3800 WST-21-0900 122 -13 316 453462 5435326 33 3775 WST-21-0901 116 -18 340 453462 5435327 32 3775 WST-21-0903 120 -61 322 453509 5435328 -7 3800 WST-21-0907 130 -40 701 453374 5435296 -26 3675 WST-21-0909 151 -59 426 453507 5435328 -7 3800 WST-21-0912 141 -41 640 453258 5435209 96 3525 WST-21-0915B 143 -63 490 453507 5435328 -7 3800 WST-21-0916A 146 -52 586 453321 5435235 54 3600 WST-21-0920B 135 -24 348 453462 5435326 32 3775 WST-21-0922 146 -35 114 453314 5435164 124 3550

Bobcat

La minéralisation se présente le plus couramment sous forme de veines de quartz-pyrite aurifères contrôlées par des failles et des cisaillements de direction nord-est et dans une moindre mesure sous forme de veines mineures de quartz-tourmaline-ankérite-pyrite à texture crustiforme, des zones de remplacement par la pyrite et des stockwerks. La minéralisation est encaissée dans des volcanites mafiques cisaillées, des rhyolites à proximité des failles, ou encore au contact avec des intrusions porphyriques felsiques.

Zone Caribou

La minéralisation se présente le plus couramment sous forme de stockwerks de pyrite aurifères et de zones de remplacement par la pyrite semi-massive associées à une altération phyllique (séricite-pyrite ± silice) avec des sulfures, principalement de la pyrite avec un peu de chalcopyrite et de sphalérite, variant de quantités traces jusqu’à 20 %, avec de l’or visible localement. La minéralisation est encaissée dans des rhyolites ou des volcanites mafiques-intermédiaires, fréquemment à proximité ou directement le long de failles, ou encore au contact avec des intrusions porphyriques felsiques.

Zones F

La minéralisation est encaissée dans des andésites cisaillées avec remplacement par des carbonates ou présence de veines de quartz, et se présente sous forme de veinules de quartz ± ankérite ou en remplacement dans des zones de cisaillement, et est caractérisée par la présence de traces à 10 % de pyrite avec de l’or visible localement. L’altération est dominée par la séricite-fuchsite-tourmaline-pyrite.

Zones Lynx

La minéralisation se présente sous forme de veines de quartz gris à translucide avec carbonates, pyrite et tourmaline, et des zones de remplacement par la pyrite et des stockwerks. La minéralisation filonienne est associée à des halos d’altération pénétrative en séricite-pyrite ± silice et contient des sulfures, principalement de la pyrite avec un peu de chalcopyrite, de sphalérite, de galène, d’arsénopyrite et de pyrrhotite, avec de l’or visible localement. La minéralisation de type remplacement est associée à une forte altération pénétrative en silice-séricite-ankérite ± tourmaline et contient de la pyrite disséminée variant de quantités traces à 80 %, avec de l’or visible localement. Les stockwerks de pyrite peuvent former des enveloppes qui atteignent jusqu’à plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. L’altération en fuchsite est couramment observée et est spatialement circonscrite à proximité des unités de gabbro. La minéralisation se trouve à proximité ou directement aux contacts géologiques entre des intrusions felsiques à texture porphyrique ou bréchique et des rhyolites ou des gabbros encaissants, et peut aussi se trouver le long de contacts entre gabbros et rhyolites.

Underdog

La minéralisation se présente le plus couramment sous forme de veines aurifères de quartz-pyrite (± tourmaline) et de zones de pyrite disséminée, en filonnets, semi-massive à massive, accompagnée d’un peu de sphalérite, de chalcopyrite et de molybdénite, le tout associé à une forte altération en séricite et silice. La minéralisation est encaissée le long des contacts intrusifs d’une unité porphyrique felsique composite à trois phases qui recoupe les séquences volcaniques felsiques et mafiques.

Zone 27

La minéralisation se présente le plus couramment sous forme de remplacements caractérisés par la présence de 5 % à 50 % de pyrite disséminée, en filonnets, semi-massive ou en stockwerks, avec des veines de tourmaline ptygmatiques, des veines de quartz-tourmaline à texture crustiforme, localement des veines de quartz-carbonate, et de l’or visible localement. La minéralisation est associée avec une séricitisation modérée à forte, une silicification faible à forte, une faible chloritisation et carbonatisation et localement, une faible altération en fuchsite, et est encaissée dans des andésites fortement altérées, dans ou au contact avec des rhyolites ou encore au contact avec des intrusions porphyriques felsiques.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Grenier, M. Sc. A., géo. (OGQ 800), directeur de l’exploration sur le projet aurifère Windfall d’Osisko et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage pour la zone. Les résultats d’analyse n’ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l’intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n’ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l’instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d’au moins 3,5 g/t Au diluées sur des longueurs d’au moins 2,0 mètres dans l’axe de forage. Les résultats d’analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d’ALS à Val-d’Or (Québec), à Vancouver (Colombie-Britannique), à Lima (Pérou) ou à Vientiane (Laos), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d’analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l’échantillon contient de l’or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l’argent, par la méthode de dissolution à quatre acides et ICP-MS d’ALS Laboratories. La conception du programme de forage, le programme d’assurance-qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d’AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d’échantillons sont expédiés à d’autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère Windfall

Le gîte aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). L’estimation de ressources minérales (l’ « ERM ») définie par Osisko, telle que divulguée dans le communiqué de presse du 17 février 2021, est étayée par le rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment Update for the Windfall Project » en date du 26 avril 2021 (lequel inclut l’estimation des ressources minérales de Windfall avec une date d’effet au 30 novembre 2020), et en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 521 000 tonnes à une teneur de 11,3 g/t Au (189 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 5 502 000 tonnes à une teneur de 9,4 g/t Au (1 668 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 16 401 000 tonnes à une teneur de 8,0 g/t Au (4 244 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Les principales hypothèses et les paramètres et méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales présentée dans le communiqué de presse du 17 février 2021, sont décrits plus en détail dans le rapport technique complet préparé par BBA inc. conformément au Règlement 43-101 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société. Le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois zones principales : Lynx, la zone Principale, et Underdog. La minéralisation se compose généralement de zones subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres puisqu’elles englobent désormais la zone Triple 8 (T8). Les ressources excluant T8 sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 200 mètres. Le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 600 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d’identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant notamment sur le fait que le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principales hypothèses et les paramètres et les méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué; les perspectives, le cas échéant, du gîte aurifère Windfall; les délais et la capacité d’Osisko de déposer un rapport technique portant sur l’estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué; les délais et la capacité d’Osisko, le cas échéant, de publier une étude de faisabilité pour le gîte aurifère Windfall; la quantité et le type de forage à réaliser et les délais requis pour mener à terme ces travaux de forage; la cible du forage intercalaire résiduel; la tendance à la hausse des teneurs; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l’expansion dans l’axe de plongée; la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux de forage au gîte aurifère Windfall; l’importance des activités et des résultats d’exploration historiques. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l’égard du gîte aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

