Intema signe une lettre d'entente pour acquérir Parabellum Media Inc.

English French

Nouvelle acquisition visant à renforcer les activités esports d'Intema avec l'ajout d'une équipe esports professionnelle de premier plan et de capacités de formation pour les futurs joueurs.

Parabellum Media est propriétaire de Parabellum Esports, l'une des principales équipes esports du Canada, et de Northern Shield Academy, une école de formation esports d'excellence.

Parabellum possède des effectifs compétitifs dans Rainbow Six, Rocket League, CSGO et iRacing, soutenus par une équipe de 10 créateurs de contenu, avec un accès à plus de 300 000 abonnés sur les médias sociaux.

Deux fois champions NACL avec plus de 100 000 $US en gains de tournoi cette année, y compris une position parmi les 12 premières places mondiales au 2021 Rainbow Six Invitational.

MONTRÉAL, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est ravie d'annoncer qu'elle a conclu une lettre d'entente sans lien de dépendance, datée du 7 décembre 2021, avec Amuka Ventures Inc. (faisant affaire sous le nom d'Amuka Esports) pour acquérir toutes les actions en circulation de Parabellum Media Inc. (« Parabellum »), propriétaire de Parabellum Esports et de Northern Shield Academy.



Parabellum Esports a été fondée en 2020 et est l'une des principales équipes esports du Canada. Elle aligne actuellement des effectifs dans les compétitions Rainbow Six, Rocket League, CSGO et iRacing, soutenus par une équipe de 10 créateurs de contenu, et compte plus de 300 000 abonnés sur diverses plateformes de médias sociaux. Ses effectifs comprennent à la fois des hommes et des femmes, et elle a été l'une des premières équipes canadiennes à soutenir le esport féminin de compétition. Parabellum est actuellement commanditée par Zowie, Corsair, Whoosh et CoinSmart, et est la marque esports canadienne la plus vendue chez Sector Six Apparel.



Pour sa part, Northern Shield Academy est une équipe de développement qui travaille avec des athlètes esports en devenir pour les aider à passer au niveau supérieur. Les participants à l'académie ont la possibilité d'apprendre auprès d'entraîneurs, d'analystes et de recruteurs professionnels pour les aider à atteindre le prochain niveau dans leur carrière de joueur.



« Nous sommes ravis d'accueillir Parabellum dans l'équipe d'Intema, qui renforce davantage notre écosystème avec l'ajout de son équipe esports de premier plan, ainsi qu'une académie de formation pour la prochaine génération de joueurs, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Dans sa jeune histoire, Parabellum a très bien réussi à promouvoir sa marque et nous pensons qu'elle jouera un rôle en croissance rapide dans les succès d'Intema. »



« Nous sommes très heureux de rejoindre Intema et de faire partie de leur stratégie visant à offrir une plateforme unique combinant esports et iGaming, » a déclaré Ben Feferman, chef de la direction d'Amuka Esports. « Nous avons prouvé en très peu de temps que notre modèle d'affaires fonctionne, et nous sommes convaincus que nous serons en mesure d'accélérer notre croissance grâce à l'écosystème unique d'Intema, en ciblant des domaines complémentaires spécifiques tout en continuant à construire et à promouvoir notre académie pour la prochaine génération de joueurs. »



Sommaire de la transaction proposée

La lettre d'entente stipule que la Société et Amuka Esports négocieront et concluront une entente définitive à l'égard de la transaction proposée (l' « entente définitive »), prévoyant l'acquisition par Intema de toutes les actions émises et en circulation de Parabellum pour une contrepartie totale de 700 000 $ (le « prix d'achat ») à payer en actions ordinaires d'Intema, lesquelles actions feront l'objet d'un entiercement volontaire selon les modalités suivantes:



(i) Une première tranche de 25 % des actions sera sujette à une restriction de revente de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture; (ii) Une tranche additionnelle de 25 % des actions sera sujette à une restriction de revente de 12 mois à partir de la date de clôture; (iii) Une tranche additionnelle de 25 % des actions sera sujette à une restriction de revente de 18 mois à partir de la date de clôture; et (iv) La dernière tranche de 25 % des actions sera sujette à une restriction de revente de 24 mois à partir de la date de clôture.

La transaction proposée est sujette à l'achèvement de la diligence raisonnable mutuelle, à la signature de l'entente définitive et à l'approbation de la Bourse de croissance TSX, et la clôture est prévue en janvier 2022.



À propos de Parabellum Esports

Fondée en 2020, Parabellum est une organisation esports professionnelle canadienne de Toronto et participe à des compétitions telles que Rainbow 6, Rocket League, Super Smash Bros Ultimate, CSGO, iRacing et plus encore. Nous avons également une équipe de contenu complète avec des créateurs de contenu et des « streamers » de partout en Amérique du Nord. Parabellum dirige également la Northern Shield Academy, qui offre aux joueurs amateurs un encadrement, un mentorat et des pistes pour faire avancer leur carrière esport. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.parabellumesports.com.



À propos d’Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à intema.ca .



Contact

Laurent Benezra

Président et chef de la direction

514-861-1881

info@intema.ca



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé; le développement prévu des activités et des projets de la Société; l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société; les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société; et les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, des énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la Transaction proposée; les perspectives d'avenir d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la Transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futures soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la Transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les activités et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en place de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une plus grande présence en ligne grâce à de nouveaux produits dans le secteur du esport et du jeu; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61cea9a7-5a44-4ae4-8ee1-ebedf18def09/fr