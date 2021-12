Lantronix Menjadi Anggota Qualcomm Automotive Solutions Ecosystem Program

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

IRVINE, Calif., Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), penyedia global solusi turnkey aman untuk Intelligent IT dan Internet of Things (IoT), hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menjadi anggota program otomotif Qualcomm® Authorized Design Center Program. Anggota lama Qualcomm® Advantage Network, Lantronix bergabung dalam program khusus undangan, yang membantu perusahaan dalam mengakselerasi inovasi yang menghubungkan pelanggan dengan ekosistem bisnis yang menyediakan alat dan layanan desain ahli mendalam. Lantronix akan berpartisipasi dalam program otomotif, yang disebut sebagai Qualcomm® Automotive Solutions Ecosystem Program, dengan menyediakan akses ke alat yang dibuat menggunakan 3rd Generation Snapdragon® Automotive Cockpit Platform, sebuah produk dari Qualcomm Technologies, Inc.



“Kami bangga menjadi anggota Automotive Solutions Ecosystem Program Qualcomm Authorized Design Center, yang akan menghadirkan keahlian teknik dan desain bagi pelanggan bersama kami sembari membantu percepatan inovasi,” ujar Paul Pickle, CEO Lantronix. “Dengan program tersebut, Lantronix siap mengakselerasi komersialisasi produk otomotif, yang akan menyertakan kustomisasi, optimasi serta layanan desain dan integrasi lain yang dibuat menggunakan 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platform.”

3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platform berbasis kecerdasan buatan (AI) dan beberapa dari platform otomotif paling mutakhir dari Qualcomm Technologies. Dirancang untuk mendukung kokpit terintegrasi dipenuhi dengan perangkat lunak yang diciptakan untuk memenuhi standar ketat industri otomotif, 3rd Generation Snapdragon Automotive Cockpit Platform diciptakan dengan grafika melingkupi, multimedia, visi komputer, dan kapabilitas AI mutakhir. Snapdragon Automotive Cockpit Platform juga menyediakan arsitektur yang dapat dikembangkan secara penuh dengan pengalaman berbeda, yang menggunakan arsitektur dan kerangka kerja perangkat lunak sama guna memungkinkan konsumen untuk menikmati pengalaman pengguna terharmonisasi terlepas dari tingkat kendaraan sambil memanfaatkan kerangka kerja perangkat lunak sama.

Penyertaan Lantronix dalam Qualcomm Automotive Solutions Ecosystem Program, juga keahlian dan kolaborasi nyata timnya selama bertahun-tahun, memperteguh komitmennya dalam menyediakan layanan pengembangan canggih bersama Qualcomm Technologies untuk pelanggan globalnya yang berfokus pada platform Snapdragon Automotive Cockpit.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. adalah penyedia solusi turnkey global yang aman untuk Internet of Things (IoT) dan Remote Environment Management (REM) sekaligus menawarkan Software as a Service (SaaS), layanan konektivitas, layanan teknik, dan perangkat keras cerdas.

Lantronix memungkinkan pelanggannya untuk mengakselerasi waktu penetrasi ke pasar dan meningkatkan masa operasi dan efisiensi dengan menyediakan solusi Intelligent Edge IoT dan Remote Management Gateway terandalkan, aman, dan terhubung.

Produk dan layanan Lantronix secara signifikan menyederhanakan penciptaan, pengembangan, peluncuran, dan manajemen proyek IoT dan TI di seluruh aplikasi Robotika, Otomotif, Wearables, Konferensi Video, Industri, Medis, Logistik, Kota Cerdas, Keamanan, Retail, Kantor Cabang, Ruang Server, dan Pusat Data. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs web Lantronix .

Pernyataan “Safe Harbor” dalam Private Securities Litigation Reform Act Tahun 1995: Segala pernyataan yang dituangkan dalam siaran berita yang tidak sepenuhnya bersifat historis dan faktual, termasuk, tanpa batasan, pernyataan terkait dengan solusi, teknologi, dan produk kami. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada ekspektasi saat ini dan bergantung pada risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil aktual, bisnis di masa depan, kondisi keuangan, atau kinerja kami sangat berbeda secara signifikan dari hasil kami pada masa lalu atau yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam siaran berita ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, beberapa faktor, misalnya dampak negatif dari atau memburuknya kondisi ekonomi regional dan global, atau ketidakstabilan pasar dalam bisnis kami. Ini termasuk dampak terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; dampak pandemi COVID-19 terhadap karyawan, rantai pasokan dan distribusi kami, serta ekonomi global; risiko keamanan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan tarif pemerintah AS dan pemerintah asing yang berlaku; kemampuan kami untuk berhasil mengimplementasikan strategi akuisisi atau mengintegrasikan perusahaan yang kami akuisisi; tantangan saat melindungi paten dan hak kepemilikan lainnya serta biayanya; tingkat utang, likuiditas kami dan kemampuan kami mematuhi batasan dalam perjanjian utang kami; serta faktor lainnya yang termasuk dalam Laporan Tahunan pada Form 10-K untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2020, yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) pada 11 September 2020, termasuk bagian berjudul “Risk Factors” (Faktor Risiko) di Item 1A Bagian I laporan tersebut, serta dalam laporan publik kami lainnya yang kami ajukan kepada SEC. Faktor risiko lainnya dapat diidentifikasi dari waktu ke waktu dalam laporan kami di masa mendatang. Pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam siaran ini hanya berlaku pada tanggal siaran ini. Kami pun tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini untuk memproyeksikan peristiwa atau situasi yang terjadi kemudian.

Snapdragon Automotive Cockpit Platform adalah produk Qualcomm Technologies, Inc. dan/atau anak perusahaannya. Qualcomm Authorized Design Center Program, Qualcomm Automotive Solutions Ecosystem Program, dan Qualcomm Advantage Network adalah program Qualcomm Technologies, Inc. dan/atau anak perusahaannya.

Qualcomm dan Snapdragon adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Qualcomm Incorporated.

