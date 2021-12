Lantronix Dinamakan Ahli Program Ekosistem Penyelesaian Automotif Qualcomm

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

IRVINE, Calif., Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pembekal global bagi penyelesaian siap guna selamat untuk IT Kecerdasan dan Internet Benda (IoT), hari ini mengumumkan bahawa ia telah dinamakan sebagai ahli program automotif, Program Pusat Reka Bentuk Sah Qualcomm®. Ahli lama Qualcomm® Advantage Network, Lantronix menyertai program jemputan sahaja, yang membantu syarikat mempercepatkan inovasi dengan menghubungkan pelanggan dengan ekosistem perniagaan yang menyediakan alat dan perkhidmatan reka bentuk pakar yang mendalam. Lantronix akan menyertai program automotif, yang dirujuk sebagai Program Ekosistem Penyelesaian Automotif Qualcomm®, dengan menyediakan akses kepada alat yang dibina sekitar Platform Kokpit Automotif Snapdragon® Generasi Ke-3, sebuah produk Qualcomm Technologies, Inc.



“Kami berbangga kerana dinamakan sebagai ahli Program Ekosistem Penyelesaian Automotif Pusat Reka Bentuk Sah Qualcomm, yang akan membawa kepakaran kejuruteraan dan reka bentuk kepada pelanggan bersama kami sambil membantu inovasi laluan pantas,” kata Paul Pickle, Ketua Pegawai Eksekutif Lantronix. “Dengan program itu, Lantronix ditempatkan untuk mempercepatkan pengkomersilan produk automotif, yang akan merangkumi penyesuaian, pengoptimuman dan perkhidmatan reka bentuk dan penyepaduan lain yang dibina sekitar Platform Kokpit Automotif Snapdragon Generasi Ke-3.”

Platform Kokpit Automotif Snapdragon Generasi Ke-3 adalah berasaskan kecerdasan buatan (AI) dan beberapa platform automotif termaju daripada Qualcomm Technologies. Direka bentuk untuk menyokong kokpit bersepadu yang kaya perisian yang dijuruterakan untuk memenuhi piawai industri automotif yang ketat, Platform Kokpit Automotif Snapdragon Generasi Ke-3 dijuruterakan dengan grafik, multimedia, visi komputer dan keupayaan AI lanjutan yang mengasyikkan. Platform Kokpit Automotif Snapdragon turut menyediakan seni bina boleh skala penuh dengan pengalaman yang berbeza, menggunakan seni bina perisian dan rangka kerja yang sama untuk membolehkan pengguna menikmati pengalaman pengguna yang berharmoni tanpa mengira peringkat kenderaan sambil menggunakan rangka kerja perisian yang sama.

Penyertaan Lantronix dalam Program Ekosistem Penyelesaian Automotif Qualcomm, serta kepakaran yang terbukti dan kerjasama pasukannya selama ini, mengukuhkan komitmennya untuk menyediakan perkhidmatan pembangunan termaju dengan Qualcomm Technologies untuk pelanggan globalnya yang tertumpu pada platform Kokpit Automotif Snapdragon.

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. ialah pembekal global penyelesaian siap guna selamat untuk Internet Benda (IoT) dan Pengurusan Persekitaran Terpencil (REM), menawarkan Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS), perkhidmatan ketersambungan, perkhidmatan kejuruteraan dan perkakasan pintar.

Lantronix membolehkan pelanggannya mempercepatkan masa memasuki pasaran dan meningkatkan masa operasi dan kecekapan dengan menyediakan penyelesaian IoT Pinggir Pintar dan Laluan Pengurusan Jarak Jauh yang boleh dipercayai, selamat dan terhubung.

Produk dan perkhidmatan Lantronix secara dramatik memudahkan penciptaan, pembangunan, penggunaan dan pengurusan bagi projek IoT dan IT merentas Robotik, Automotif, Boleh Pakai, Persidangan Video, Perindustrian, Perubatan, Logistik, Bandar Pintar, Keselamatan, Peruncitan, Pejabat Cawangan, Bilik Pelayan dan aplikasi Datacenter. Untuk maklumat lanjut, lawati Tapak web Lantronix .

Ketahui dengan lebih lanjut di Blog Lantronix , yang memaparkan perbincangan dan kemas kini industri. Ikuti Lantronix di Twitter , tontoni pustaka video YouTube kami atau berhubung dengan kami di LinkedIn .

Kenyataan “Safe Harbor” di bawah Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995: Sebarang kenyataan yang dinyatakan dalam siaran berita ini tidak sepenuhnya bersifat sejarah dan fakta, termasuk tanpa kenyataan pengehadan yang berkaitan dengan penyelesaian, teknologi dan produk kami. Pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian besar yang mungkin menyebabkan hasil sebenar, perniagaan masa hadapan, keadaan kewangan atau prestasi kami berbeza secara material daripada hasil sejarah kami atau sebarang pernyataan prospektif yang dinyatakan atau tersirat yang terkandung dalam siaran akhbar ini. Risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul, termasuk tetapi tidak terhad kepada faktor seperti kesan keadaan ekonomi serantau dan dunia yang negatif atau semakin buruk atau ketidakstabilan pasaran pada perniagaan kami, termasuk kesan terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; kesan penularan COVID-19 pada pekerja kami, rantaian pembekalan dan pengedaran dan ekonomi global; risiko keselamatan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan dan tarif kerajaan A.S. dan luar negara yang berkenaan, keupayaan kami untuk berjaya melaksanakan strategi pemerolehan kami atau menyepadukan syarikat yang diperoleh; kesukaran dan kos perlindungan paten dan hak proprietari yang lain; tahap keterhutangan kami, keupayaan kami untuk membayar keberhutangan kami dan sekatan dalam perjanjian hutang kami; dan sebarang faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K bagi tahun yang berakhir 30 Jun, 2020, difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) pada 11 September, 2020, termasuk dalam bahagian yang bertajuk “Faktor Risiko” dalam Item 1A Bahagian I laporan tersebut, serta dalam pemfailan awam kami yang lain dengan SEC. Faktor risiko tambahan boleh dikenal pasti dari semasa ke semasa dalam pemfailan masa hadapan kami. Pernyataan prospektif yang disertakan dalam siaran akhbar ini hanya berkuat kuasa pada tarikh penerbitan dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini pernyataan prospektif ini untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan yang berlaku seterusnya.

© 2021 Lantronix, Inc. Hak cipta terpelihara. Lantronix ialah tanda dagangan berdaftar. Tanda dagangan dan nama dagangan lain adalah milik pemilik masing-masing.



Platform Kokpit Automotif Snapdragon ialah produk Qualcomm Technologies, Inc. dan/atau anak syarikatnya. Program Pusat Reka Bentuk Sah Qualcomm, Program Ekosistem Penyelesaian Automotif Qualcomm dan Qualcomm Advantage Network merupakan program Qualcomm Technologies, Inc. dan/atau anak syarikatnya.

Qualcomm dan Snapdragon ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar bagi Qualcomm Incorporated.

