Lantronix获邀成为高通汽车解决方案生态系统计划成员

Lantronix已是Qualcomm Advantage Network的长期成员,现加入该仅限受邀者参加的计划,助力汽车创新加速。

December 08, 2021 07:36 ET | Source: Lantronix, Inc. Lantronix, Inc.

Irvine, California, UNITED STATES