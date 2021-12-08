Lantronix获邀成为高通汽车解决方案生态系统计划成员

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加利福尼亚州尔湾市, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为智能IT和物联网（IoT）领域的安全交钥匙解决方案全球提供商， Lantronix Inc. （NASDAQ: LTRX）今天宣布获邀成为Qualcomm® Authorized Design Center Program（高通授权设计中心计划）成员。Lantronix已是Qualcomm® Advantage Network的长期会员，现加入该仅限获邀请者参加的计划，该计划衔接客户与企业生态系统，提供工具和深度专家设计服务，助力企业创新加速。加入该汽车项目，即Qualcomm®（高通）汽车解决方案生态系统计划，Lantronix将带来以Qualcomm Technologies, Inc.第三代Snapdragon®（骁龙）汽车驾驶舱平台构建的工具。



Lantronix首席执行官Paul Pickle表示：“非常荣幸能够成为‘高通授权设计中心汽车解决方案生态系统计划’成员，该计划将为我们共同的客户带来工程和设计专业知识，助力创新加速。加入该计划，Lantronix将能更好地加速汽车产品商业化，包括围绕第3代骁龙汽车驾驶舱平台构建的定制、优化和其他设计和集成服务。”

第3代骁龙汽车驾驶舱平台以人工智能（AI）为基础，是高通（Qualcomm Technologies）推出的最先进的部分汽车平台。第三 代骁龙汽车驾驶舱平台运用沉浸式图形、多媒体、计算机视觉，具备先进的AI功能，为支持软件丰富的集成驾驶舱而打造，以满足严苛的汽车行业标准。骁龙汽车驾驶舱平台还提供完全可扩展架构和差异化体验，利用相同的软件架构和框架，从而让客户在使用相同的软件框架的同时，获得独立于车辆层的统一用户体验。

Lantronix加入高通汽车解决方案生态系统计划，凭借其团队多年来久经考验的专业知识和合作，进一步展示其致力于携手高通（Qualcomm Technologies）为其专注于骁龙汽车驾驶舱平台的全球客户提供尖端开发服务的承诺。

关于Lantronix

Lantronix，Inc.是一家为物联网（IoT）和远程环境管理（REM）提供安全交钥匙解决方案的全球供应商，提供软件即服务（SaaS）、互联服务、工程服务和智能硬件。

Lantronix提供可靠、安全和互联的智能边缘物联网和远程管理网关解决方案，帮助客户加快产品上市时间、提高正常运行时间和效率。

Lantronix的产品和服务大幅简化机器人、汽车、可穿戴设备、视频会议、工业、医疗、物流、智能城市、安全、零售、分支机构、服务器机房和数据中心等物联网和IT应用项目的创建、开发、部署和管理。敬请访问 Lantronix网站 ，了解更多信息。

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© 2021 Lantronix, Inc. 保留所有权利。Lantronix是注册商标。其他商标和商号为其各自所有者的商标和商号。



骁龙汽车用驾驶舱平台是高通（Qualcomm Technologies, Inc.）和/或其子公司的产品。高通 授权设计中心计划、高通汽车解决方案生态系统计划和Qualcomm Advantage Network是高通（Qualcomm Technologies, Inc.）和/或其子公司的项目。

Qualcomm和Snapdragon是Qualcomm Incorporated的商标或注册商标。

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