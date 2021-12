Lantronix 宣佈成為 Qualcomm 汽車解決方案生態系統計劃成員

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加州爾灣, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是智能 IT 和物聯網 (IoT) 安全一站式解決方案的全球供應商,今天宣佈成為 Qualcomm® 授權設計中心計劃 (Authorized Design Center Program) 的成員。Lantronix 是 Qualcomm® 優越網絡 (Advantage Network) 的長期成員,剛加入只限邀請加入的計劃,透過將客戶與提供工具和深度專家設計服務的企業生態系統相連,協助不同公司加速創新。Lantronix 將參與稱為 Qualcomm® 汽車解決方案生態系統計劃的汽車計劃,以便存取圍繞第 3 代 Snapdragon® 汽車駕駛艙平台 (Automotive Cockpit Platform)(Qualcomm Technologies, Inc. 產品之一)建立的工具。

Lantronix 行政總裁 Paul Pickle 表示:「我們很自豪能夠成為 Qualcomm 授權設計中心汽車解決方案生態系統計劃的成員,藉此將工程和設計專業知識帶給我們的共同客戶,同時幫助快速的創新。透過此計劃,Lantronix 可定位以加速汽車產品的商業化,當中將包括圍繞第 3 代 Snapdragon 汽車駕駛艙平台構建的自訂、優化和其他設計及整合服務。」

第 3 代 Snapdragon 汽車駕駛艙平台建基於人工智能和 Qualcomm Technologies 一些最先進的汽車平台。第 3 代 Snapdragon 汽車駕駛艙平台的設計旨在符合嚴格的汽車行業標準,以支援軟件豐富的整合駕駛艙,當中的設計採用沉浸式圖案、多媒體、電腦視覺和高級人工智能功能。Snapdragon 汽車駕駛艙平台還提供涵蓋不同體驗的全面可擴展架構,運用相同的軟件架構和框架,讓消費者在使用相同軟件框架時,可以享受和諧的使用者體驗,無須顧及車輛級別。

Lantronix 獲選納入 Qualcomm 汽車解決方案生態系統計劃,而且其團隊多年來擁有公認的專業知識和合作經驗,可鞏固公司向 Qualcomm Technologies 為其專於 Snapdragon 汽車駕駛艙平台的客戶提供尖端開發服務的承諾。

關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是物聯網 (IoT) 和遠程環境管理 (REM) 安全一站式解決方案的全球供應商,提供軟件即服務 (SaaS)、連接服務、工程服務和智能硬件。

Lantronix 協助其客戶透過提供可靠、安全和保持連接的智能物聯網和遙距管理網關解決方案,以加速上市時間及提高營運時間和效率。

Lantronix 的產品和服務在機械人、汽車、可穿戴裝置、視像會議、工業、醫療、物流、智能城市、安全、零售、分行辦公室、伺服器辦公室和數據中心應用方面大幅簡化物聯網和資訊科技項目的建立、開發、部署和管理。如欲瞭解更多資訊,請瀏覽 Lantronix website 。

請查閱 Lantronix 網誌 了解更多行業討論和更新資訊。請在 Twitter 上關注 Lantronix、觀看我們的 YouTube 影片庫 或在 LinkedIn 與我們聯絡。

1995 年《私人證券訴訟改革法》規定的「安全港」聲明:本新聞稿中陳述的任何陳述如不完全是歷史事實和性質上不屬事實,包括但不限於與我們的解決方案、技術和產品有關的陳述。此等前瞻性陳述是基於我們目前的預期而作出,並受限於重大風險和不確定性,可能導致我們的實際業績、未來業務、財務狀況或業績與我們的歷史業績或任何在本新聞稿中包含的前瞻性陳述明示或暗示的內容產生重大差異。潛在的風險和不確定性包括但不限於以下因素:負面和惡化的地區和全球經濟狀況或市場不穩定性對我們公司業務的影響,包括對客戶購買決定的影響因素;COVID-19 爆發對我們的員工、供應和分銷鏈以及全球經濟的影響;網絡安全風險;美國和外國政府適用法律、法規和關稅的變更;我們成功實施收購策略或整合被收購公司的能力;保護專利和其他所有權的困難和費用;我們的債務水平、我們償還債務的能力及債務協議中的限制;以及我們在 2020 年 9 月 11 日提交給美國證券交易委員會 (SEC) 截至 2020 年 6 月 30 日年度報告的 10-K 表格所包括的任何額外因素,包括該報告第一部分第 1A 項標題為「風險因素」的部分,以及在我們向 SEC 提交的其他公開文件中。額外風險因素可能在我們未來的文件中不時確定。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本文發佈期日的內容,而且我們不承擔更新此等前瞻性陳述以反映後續事件或情況的任何義務。

© 2021 Lantronix, Inc. 版權所有。Lantronix 是註冊商標。其他商標和商業名稱分別屬於各自擁有者。



Snapdragon 駕駛艙平台是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。Qualcomm 授權設計中心計劃、Qualcomm 汽車解決方案生態系統計劃和 Qualcomm 優越網絡均是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的計劃。

Qualcomm 和 Snapdragon 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。

