Les syndicats du Canada exigent que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour mettre en œuvre l’assurance-médicaments dans la prochaine mise à jour financière

OTTAWA, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats, les groupes de la société civile, le monde des affaires et les universitaires du Canada ont écrit au premier ministre aujourd’hui afin d’inciter le gouvernement à profiter de la prochaine Mise à jour économique et financière pour passer à la prochaine étape de la mise en œuvre d’une assurance-médicaments publique universelle.



La lettre signée par Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, et des personnes représentant d’autres groupes intéressés indique que le gouvernement tarde à mettre en application les recommandations de son propre Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments.

« Nous devrions être sur le point de célébrer la prochaine étape de l’établissement de l’assurance-médicaments universelle, mais nous continuons plutôt à voir des millions de Canadiens et de Canadiennes n’ayant pas les moyens de se procurer les médicaments dont ils ont besoin », déclare Bea Bruske. « Nous avons manqué trop d’occasions et nous voyons trop de personnes laissées pour compte. Puisque les budgets familiaux sont très serrés, un nombre croissant de Canadiennes et Canadiens se trouvent devant le choix impossible entre acheter de la nourriture et payer les médicaments dont ils ont besoin. »



Madame Bruske fait remarquer qu’en dépit des engagements que le gouvernement a pris à maintes reprises de s’inspirer des recommandations du Conseil canadien, 2021 risque d’être une autre année où peu de progrès ont été réalisés en vue de rendre les médicaments accessibles à tous les Canadiens et les Canadiennes.

« Le Canada est le seul pays dont l’assurance-maladie publique universelle ne comprend pas une couverture nationale des médicaments. Si le gouvernement fait preuve d’un leadership audacieux comme il l’a fait en matière de services de garde à l’enfance, nous pouvons voir à ce que l’assurance-médicaments soit mise en œuvre en 2022 », conclut madame Bruske. « La prochaine Mise à jour économique et financière et le budget du printemps prochain donnent des occasions cruciales au gouvernement et au parlement de réaliser des progrès importants dans la mise en œuvre de l’assurance-médicaments universelle – et d’enfin donner à tous les membres de la population canadienne l’accès aux médicaments dont ils ont besoin. »

Madame Bruske ajoute que le Conseil consultatif a demandé au gouvernement d’investir 3,5 milliards de dollars dans la couverture des médicaments les plus courants d’ici le 1er janvier 2022 en tant que premier pas de la mise en œuvre de l’assurance-médicaments publique universelle. L’instauration d’un plein régime universel d’assurance-médicaments permettrait d’économiser 5 milliards de dollars par année sur les médicaments de prescription.

