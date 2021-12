Les Thés DAVIDsTEA font équipe avec l’appli BetterSleep afin de promouvoir le lien entre le thé et un sommeil de qualité

English French

MONTRÉAL, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer un nouveau partenariat avec l’appli de suivi du sommeil et de mieux-être BetterSleep (auparavant nommée Relax Melodies), conçue spécialement pour aider les gens à réduire leur stress et à mieux dormir.

« Chez Les Thés DAVIDsTEA, nous avons toujours connu un vif succès avec les mélanges et infusions pour le sommeil et la relaxation et le partenariat avec BetterSleep que nous annonçons aujourd’hui nous permettra d’appliquer davantage l’expertise de notre entreprise », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Aujourd’hui plus que jamais, les gens souhaitent apporter des changements simples, mais positifs, à leurs routines quotidiennes afin d’améliorer leur bien-être global. En faisant équipe avec BetterSleep, nous voulons rendre plus accessible le sommeil et le mieux-être en proposant aux membres de notre communauthé le complément parfait à leur routine de mieux-être », a-t-elle ajouté.



Le partenariat consiste à jumeler des mélanges mieux-être Les Thés DAVIDsTEA tout spécialement choisis à un ensemble de méditations guidées, de musique apaisante, de listes d’écoute et d’histoires pour dormir BetterSleep soigneusement sélectionnées. Par exemple, le mélange Super orange sanguine Les Thés DAVIDsTEA, qui aide à stimuler la concentration, a été jumelé à la méditation guidée Le geai bleu survolté de BetterSleep. C’est la combinaison parfaite pour pratiquer la gratitude et la positivité, pendant que l’arôme bienfaisant du romarin vivifie l’esprit et améliore la concentration. La page Les Thés DAVIDsTEA x BetterSleep propose d’autres accords d’experts de thés propices à la détente et à un sommeil paisible.

Pour faire en sorte que le voyage vers le mieux-être de chaque client commence du bon pied, les membres du programme Grand buveurMC de Les Thés DAVIDsTEA recevront une offre exclusive pour faire l’essai de l’appli BetterSleep gratuitement pendant 30 jours. De plus, tous les employés de Les Thés DAVIDsTEA et les Super buveurs, la catégorie VIP du programme de fidélité Grand buveurMC de la marque, profiteront d’un rabais de 50 % sur l’abonnement d’un an à l’appli.

« BetterSleep est ravie de prendre part à cet emballant partenariat avec Les Thés DAVIDsTEA. La santé et le mieux-être commencent par de bonnes habitudes de sommeil, et nous espérons que ce partenariat encouragera les gens à créer leurs propres routines santé », a déclaré Simon Alex Bérubé, président et cofondateur de BetterSleep.

Suivez Les Thés DAVIDsTEA sur Instagram ( @davidstea ), Facebook (@davidstea ), et TikTok ( @davidstea_official ) pour enrichir votre voyage vers le mieux-être.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

À propos de BetterSleep

BetterSleep (auparavant Relax Melodies) propose des sons apaisants, de la musique, des méditations et des histoires pour dormir. L’application compte plus de 55 millions de téléchargements et plus de 700 000 évaluations positives d’utilisateurs dans diverses boutiques d’applis, dont l’App Store d’Apple, Google Play et Amazon. L’appli est offerte dans 10 langues, a facilité plus de 2 milliards de séances de méditation et a été en vedette dans The Guardian, CNN, The Today Show, Women’s Health, Elle, GQ, et de nombreux autres médias. BetterSleep combine des techniques appuyées par la science, des fonctions de personnalisation innovatrices et du contenu de sommeil de qualité pour aider les gens de partout au monde à bien dormir et à se sentir mieux. BetterSleep fait partie de la famille Teladoc Health Inc. et BetterHelp.



Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour des demandes médias, veuillez communiquer avec :

Sarah Vincent, spécialiste, Relations publiques et partenariats, Les Thés DAVIDsTEA

s.vincent@davidstea.com

Maxime-E. Illick, RP PELICAN

media@rppelican.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7df4885d-2c13-44c6-8abc-1cdd577ad6de/fr