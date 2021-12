Le premier Centre d’excellence de la recherche sur le diabète de type 1 de FRDJ au Canada voit le jour à l’Université de la Colombie-Britannique

English French

TORONTO, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FRDJ Canada, le plus important bailleur de fonds philanthropiques pour la recherche sur le diabète de type 1 (DT1) au Canada, et la Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) sont heureux d’annoncer la création du premier Centre d’excellence de la recherche sur le DT1 à l’Université de la Colombie-Britannique.



Axé exclusivement sur la recherche qui mènera à la guérison du DT1, le Centre est un pilier important de la Campagne pour accélérer de 100 millions $ inaugurée par FRDJ Canada plus tôt cette année; il fait partie des cinq centres existants seulement au monde. Une campagne de financement de 10 millions de dollars est en cours pour soutenir le Centre et plus de la moitié de l’objectif ayant déjà été atteint, un ambitieux programme de recherche a débuté.

Les Centres d’excellence de FRDJ sont créés pour alimenter les découvertes

Les Centres d’excellence de FRDJ offrent un modèle de financement de la recherche qui favorise un travail très dynamique et agile afin d’arriver à la découverte le plus rapidement possible. Contrairement aux mécanismes traditionnels de financement de la recherche, un Centre d’excellence met en œuvre une approche résolument axée sur la collaboration qui réunit une grande équipe d’experts de divers domaines et recrute de nouveaux talents afin d’accélérer les progrès pour le DT1. Ce modèle permet aux chercheurs de mener plusieurs projets en parallèle, de se tourner rapidement vers les recherches les plus prometteuses, tout en restant concentrés sur un objectif unifié, à savoir la découverte d’une guérison du T1D.

Ce modèle est extrêmement économique, car il exploite et rationalise les installations de recherche et les talents existants. En supprimant les coûts d’investissement liés à l’aménagement de nouveaux locaux, le modèle de Centre d’excellence garantit que les investissements philanthropiques sont consacrés à la recherche plutôt qu’aux frais généraux. Conformément à sa stratégie de recherche mondiale axée sur la guérison, FRDJ adopte une vue d’ensemble des travaux de tous ses centres afin de donner la priorité à la science la plus prometteuse pour la communauté du DT1.

Le Centre d’excellence de FRDJ à l’Université de la Colombie-Britannique

Le Centre d’excellence de FRDJ à la UBC est fondé sur la collaboration et rassemble l’expertise de chercheurs de la UBC de renommée mondiale et des partenariats avec l’industrie, les professionnels de la santé, le gouvernement et le milieu universitaire dans un seul but : guérir le DT1. Le Centre favorisera la progression rapide et l’application efficace des découvertes en laboratoire à des solutions cliniques pour les Canadiennes et les Canadiens atteints du DT1.

L’objectif de l’équipe de recherche du Centre est de porter deux nouvelles solutions ou plus pour guérir ou ralentir la progression du DT1 au stade des essais cliniques en cinq ans seulement. Cinq directeurs de recherche et plus de 35 autres chercheurs, stagiaires, membres du personnel technique et collaborateurs participeront au déroulement des projets de recherche du Centre.

FRDJ tient à remercier les coprésidents de notre campagne, Rob Fiorvento et Dan Miller, ainsi que les membres du cabinet de campagne, Kim Lucas, Mary Jane Devine et Michelle Tice, pour leur leadership et leur vision.

Nous aimerions également reconnaître et remercier plusieurs donateurs qui ont fait des dons exemplaires qui ont permis de faire du Centre une réalité : Joseph et Rosalie Segal, Wendy Benyk et Ray Maher, Jim Pattison et la WB Family Foundation.

Citations

Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada

« Le Centre d’excellence de FRDJ est un modèle unique qui permettra de développer et de définir de nouvelles façons de faire avancer la recherche et de préparer les futurs leaders de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de nous associer à cette équipe exceptionnelle, car elle apporte une expertise à facettes multiples pour accélérer l’étude intégrée du système immunitaire et des cellules bêta, ainsi que leurs interactions complexes, qui, nous en sommes convaincus, favoriseront la voie vers la guérison. »

Dr Dermot Kelleher, doyen de la Faculté de médecine et vice-président de la Santé, UBC

« L’inauguration du premier Centre d’excellence de FRDJ au Canada à la Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique est une occasion importante de collaboration qui accélérera la découverte et l’innovation pour guérir le diabète de type 1. Notre vision commune de donner la priorité à la science en équipe accélérera la mise au point de thérapies immunitaires accessibles qui atténuent la dépendance à l’insuline et, en fin de compte, améliorent les résultats de santé des patients atteints du diabète de type 1. »

Bruce Verchere, Ph. D., BC Children’s Hospital Research Institute, professeur, Faculté de médecine de la UBC et directeur, Centre for Molecular Medicine and Therapeutics et titulaire Irving K Barber de la recherche sur le diabète

« Le Centre d’excellence de FRDJ à l’Université de la Colombie-Britannique transformera la recherche sur le DT1 au Canada, en suscitant de nouvelles collaborations, en éliminant les obstacles et en accélérant les progrès vers la guérison. Je suis extrêmement fier de travailler aux côtés de mes codirecteurs du Centre, les Drs James Johnson, Megan Levings et Francis Lynn, ainsi que de la Dre Sarah Linklater de FRDJ pour que le DT1 disparaisse de notre ligne de mire. »

