Converge Technology Solutions Corp. annonce une extension de ses facilités de crédit et l'ajout de J.P. Morgan Chase à son partenariat

TORONTO et GATINEAU, Québec (Canada), 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX : CTS) (FSE : 0ZB) (OTCQX : CTSDF), fournisseur de solutions informatiques et Cloud compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer l'approbation d'une augmentation de 190 à 300 millions de dollars de ses facilités de crédit ABL dans le cadre d'un accord conclu avec un partenariat bancaire dirigé par CIBC. Converge ajoutera également J.P. Morgan Chase & Co. au syndicat de banques de la Société.



« Au cours de cette année, Converge a réalisé une croissance financière significative, comme l'illustre la précédente annonce de nos résultats récents », a déclaré Shaun Maine, président-directeur général de Converge. « Alors que nous abordons l'année 2022, nous restons confiants dans la poursuite de notre expansion. En l'absence de prélèvement actuel sur notre ligne de crédit, l'augmentation de 110 millions de dollars de la facilité de crédit de Converge permettra à celle-ci de poursuivre le développement et l'investissement dans sa stratégie de croissance par le biais d'acquisitions et d'autres initiatives, pour l'année à venir et au-delà ».

