Enedo Oyj Pörssitiedote 8.12.2021, klo 19.00



Enedo Oyj ja Inission Ab korottavat siltalainan määrän 2 milj. euroon

Enedo Oyj kertoi 26.11.2021 antamassaan pörssitiedotteessa allekirjoittaneensa Inission Ab:n kanssa vähintään miljoonan euron suuruisen lyhytaikaisen siltalainasopimuksen paikatakseen konsernin kassatilanteen, vahvistaakseen maksuvalmiutta ja tasetta sekä varmistaakseen käänneohjelman loppuun saattamisen. Tiedotteessa kerrottiin myös, että siltalainan määrää voidaan korottaa 2 miljoonaan euroon osapuolten välisellä erillisellä sopimuksella ja että siltalaina erääntyy maksettavaksi neuvoteltavana olevan pidemmän aikavälin rahoitusjärjestelyn ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä tai viimeistään 31.12.2021.

Lisäksi Enedo Oyj:n Pörssitiedotteessa 2.12.2021 yhtiö tiedotti vaikeasta taloudellisesta tilanteestaan ​​ja siitä että se on saanut rahoituslaitokselta myönteisen ehdollisen luottopäätöksen 5 miljoonan euron lainajärjestelylle. Enedo Oyj kertoi myös, että lainajärjestelyn toteuttamisen ehtona on muun muassa, että Inission Ab takaa lainan kokonaismäärän ja että Enedo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista Inission Ab:lle. Suunnattu anti voi toteutua vain siinä tapauksessa, että Inission Ab joutuu takausvastuuseen yhtiön lainajärjestelyyn liittyvästä lainasta. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 23.12.2021.

Enedo Oyj ja Inission Ab ovat tänään sopineet siltalainan määrän korottavat 2 milj. euroon, joka on siltalainasopimuksen mukainen enimmäislainamäärä.

Mikael Fryklund

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.





