Generix Group - Résultats S1 2021/2022 | Taux d'Ebitda 13,5%

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 8 décembre 2021

Résultats S1 2021/2022

Taux d’Ebitda : 13,5%

Poursuite des investissements stratégiques en R&D

Renforcement des forces de vente et marketing, notamment en Amérique du Nord

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 septembre 2021.

Chiffres clés au 30 septembre 2021

6 mois clos le 30 septembre Variation Comptes consolidés IFRS, en millions d’euros 2021 2020 M€ % Principaux éléments du compte de résultat Chiffre d'affaires 41,5 38,1 3,4 9% EBITDA 5,6 5,4 0,2 3% Résultat opérationnel 4,1 3,4 0,8 22% Résultat financier - 0,3 - 0,2 - 0,1 35% Impôt - 1,0 - 1,1 0,1 -10% Résultat net part du Groupe 2,8 2,0 0,8 38% Principaux éléments de bilan Endettement net - 13,5 - 14,1 0,5 -4% Free cash flow - 2,1 - 1,1 - 1,0 85%

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 41,5 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice 2021-2022, en croissance de 9%. Ce premier semestre a été marqué par une forte dynamique commerciale et de nouvelles signatures SaaS sur l’ensemble de sa gamme. Les signatures SaaS s’établissent à 2,3 M€, en croissance de 98% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent et de 72% par rapport au niveau pré-crise (1er semestre 2019/2020).

A fin septembre 2021, Generix Group réalise un EBITDA de 5,6 millions d’euros, en croissance de 3% au regard du premier semestre de l’année précédente. La marge d’EBITDA reste quasi-stable à 13,5% (14,2% au 1er semestre 2020/2021).

Sur cette période, Generix Group a poursuivi ses investissements d’innovation en R&D. Ceux-ci lui permettent de répondre aux nouveaux besoins du marché et de porter la transformation de ses clients vers des organisations plus agiles, en réaction à l’accélération de digitalisation de l’économie. Les investissements en Sales et Marketing ont été poursuivis, notamment sur le marché Nord-Américain. Dans le même temps Generix Group a amélioré sa productivité et réalisé des économies de charges, constituant ainsi un acquis de rentabilité avant le second semestre.

Les éléments sans impact sur la trésorerie ont connu une évolution positive, provenant principalement de l’augmentation du montant activé des frais de conception de logiciels, et font ressortir un résultat opérationnel courant de 4,1 millions d’euros, soit 10% du chiffre d’affaires (8,9 % sur le 1er semestre 2020/2021).

Après prise en compte du résultat financier et de l’effet impôt, le résultat net ressort à 2,9 millions d’euros, contre 2,1 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent.

Une structure financière saine et solide





A fin septembre 2021, la situation financière reste solide avec une trésorerie de 7,4 M€ et un endettement net (IFRS16) de 13,5 M€.

Le tableau de flux de trésorerie exprime les flux intervenus entre le 31 mars et le 30 septembre 2021 comparés au même semestre de l’exercice précédent. Entre ces deux dates, le besoin en fonds de roulement augmente de 0,8 M€ sous l’effet de la croissance de l’activité et de la saisonnalité habituelle de la facturation des contrats annuels de maintenance (facturés en début d’année civile et comptabilisés en chiffre d’affaires tout au long de l’année).

Les flux de trésorerie sont principalement marqués par une hausse des remboursements d’emprunts de 1,5 million d’euros consécutive notamment au report de certaines échéances d’emprunts sur le premier semestre 2020/2021 dans le cadre de la crise sanitaire, ainsi que par le démarrage du remboursement de l’emprunt souscrit au second semestre 2020/2021 pour l’acquisition de Generix Soft Group Romania.

Perspectives





Le Groupe connaît une belle dynamique commerciale sur l’exercice en cours. L’activité en Nord Amérique affiche une croissance de 22% sur le semestre écoulé. Cette performance reste toutefois inférieure aux attentes et au potentiel du groupe sur cette zone. Generix Group a nommé Ludovic LUZZA comme nouveau Directeur général de son entité Nord-Américaine pour conforter le développement de ce marché à fort potentiel. Dans ce contexte, le Groupe anticipe un niveau de croissance de son revenu inférieur de quelques points à la croissance à 2 chiffres attendue précédemment, mais néanmoins supérieur au revenu pré-crise de l’exercice 2019-2020.

Par ailleurs, Generix Group prévoit la poursuite de la dynamique de signatures SaaS et une stabilité de sa marge d’Ebitda au 31 mars 2022 par rapport à l’exercice précédent.

A moyen terme, le Groupe entend déployer son offre logicielle sur toutes ses zones d’implantation, développer son offre de conseil et renforcer sa stratégie de distribution indirecte, tout en maintenant le même objectif d’excellence opérationnelle au service de ses clients.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda ou endettement net) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.

Le rapport financier semestriel au 30 septembre 2021 est disponible au téléchargement à l’adresse :

https://www.generixgroup.com/fr/list-financial-documents

Prochain communiqué : le 27 janvier 2022 après clôture de bourse

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2021/2022

A propos de Generix Group





Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Annexes

6 mois clos le 30 septembre Variation Comptes consolidés IFRS, en millions d’euros 2021 2020 M€ % Chiffre d'affaires 41,5 38,1 3,4 9% Autres produits de l'activité 2,0 1,9 0,1 7% Charges opérationnelles - 37,9 - 34,5 - 3,4 10% Autres achats et charges externes - 8,9 - 9,5 0,7 -7% Charges de personnel - 27,1 - 23,4 - 3,7 16% Impôts et taxes - 0,8 - 0,8 - 0,1 11% Autres - 1,0 - 0,8 - 0,2 26% EBITDA (1) 5,6 5,4 0,2 3% Marge d'EBITDA 13,5% 14,3% Frais de conception de logiciels activés nets d'amortissements 1,1 0,7 0,4 54% Dotations nettes aux amortissements et provisions - 2,3 - 2,4 0,1 -4% Charges relatives aux attributions d'actions gratuites - 0,3 - 0,3 0,1 -22% Résultat opérationnel courant 4,1 3,4 0,7 21% Autres produits et charges opérationnels - - 0,0 0,0 -100% Résultat opérationnel 4,1 3,4 0,8 22% Résultat financier - 0,3 - 0,2 - 0,1 35% Impôt - 1,0 - 1,1 0,1 -10% Résultat après impôt 2,9 2,1 0,8 38% Résultat net part du groupe 2,8 2,0 0,8 38%

(1) EBITDA = résultat opérationnel courant + provisions nettes sur actif + provisions nettes pour risques et charges + amortissements sur immobilisations + charges relatives aux actions gratuites – production immobilisée.





6 mois clos le 30 sept.

Variation Endettement net 2021 2020 m€ % Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,4 7,7 - 0,3 -4% Dettes financières courantes et non courantes - 20,9 - 21,8 0,9 -4% Endettement net - 13,5 - 14,1 0,5 -4% 6 mois clos le 30 septembre Variation Eléments du tableau de flux de trésorerie, en millions d’euros 2021 2020 M€ % Capacité d’autofinancement 5,7 5,5 0,2 4% Variation du besoin en fonds de roulement - 5,5 - 4,7 - 0,8 16% Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 0,2 0,8 - 0,6 -70% Trésorerie nette liée aux activités d’investissement - 2,4 - 1,9 - 0,4 22% Free cash flow - 2,1 - 1,1 - 1,0 85% Trésorerie nette liée aux activités de financement - 5,1 - 3,5 - 1,6 47% Incidence des variations des cours des devises 0,1 - 0,2 0,3 -142% Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie - 7,1 - 4,8 - 2,3 48% Trésorerie de clôture 7,4 7,7 - 0,3 -4%

