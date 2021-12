Canada Carbon entame son plus grand programme de forage à ce jour sur la propriété Miller

Canada Carbon Inc. (la "Société") (TSX-V : CCB) est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé une expansion du programme de forage sur sa propriété de graphite Miller ("le projet Miller"), située à Grenville Sur la Rouge, Québec ("GSLR"). Le forage a commencé le 28 novembre 2021, et les données obtenues dans le cadre du programme de forage permettront à la société d'atteindre un certain nombre d'objectifs clés : 1) mettre à niveau son calcul des ressources ; 2) délimiter l'emplacement et la forme des futures fosses de graphite ; 3) minimiser tout impact potentiel sur l'habitat de l'érablière ; 4) répondre aux préoccupations soulevées par les citoyens de GSLR.



La conception et le début du programme de forage sont conformes aux engagements pris par la société à la suite de la dernière décision de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (" CPTAQ ") concernant le projet Miller (cf. le communiqué de presse du 30 août 2021). La mise à niveau du calcul des ressources, l'affinement de la conception des fosses et l'évaluation de tout impact potentiel sur l'habitat de l'érablière (en conjonction avec des études hydrogéologiques supplémentaires et un échantillonnage des sols qui seront réalisés au début de 2022), serviront à poursuivre le processus d'autorisation du projet Miller alors que la société répond à la CPTAQ, au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ("MDDELC") et au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ("MERN").



Avant le début du forage, la Société a retenu les services de Terra-Bois, une entreprise d'aménagement forestier située à Lachute, pour marquer tous les érables situés dans la zone directe des plateformes de forage afin de s'assurer qu'aucun érable ne sera coupé pendant ce programme. Lors de la planification du programme de forage, une revue des ressources effectuée par SGS (la même société responsable des précédents calculs de ressources sur le projet Miller), a défini plusieurs zones où un forage supplémentaire devrait servir à augmenter potentiellement les ressources actuellement connues en termes de tonnage et de contenu en graphite dans la catégorie indiquée. Ces zones sont situées là où des forages limités ont été effectués dans le passé. Le programme de forage sera particulièrement axé sur une meilleure définition et une meilleure connexion de la zone située entre les deux zones à haute teneur du projet (zone VN3 à l'ouest et zone VN6 à l'est).



Le plan de forage consiste en 2 500 à 3 000 mètres de forage, dans 35 trous peu profonds dont la profondeur varie entre 30 mètres et 175 mètres. Le métrage fait de ce programme la plus grande campagne de forage à ce jour sur le projet Miller. Le forage, qui devrait s'achever à la mi-décembre 2021, est réalisé par Downing Drilling de Calumet dans la région de GSLR. SL Exploration Inc, d'Acton Vale, fournira les géologues et les techniciens pour mener à bien le programme. Étant donné que les deux sociétés ont déjà travaillé sur le projet Miller, leur participation actuelle garantira continuité et efficacité. Des échantillons prélevés à des intervalles de 1,5 mètre seront analysés pour la teneur en carbone graphitique (Cg) par des laboratoires indépendants.



Le président-directeur général, Ellerton Castor, a déclaré : "Le forage actuel va potentiellement augmenter et mieux définir la ressource minéralisée. Cela permettra à la société d'adapter davantage la conception de ses puits afin de réduire ou d'éliminer tout impact sur l'habitat de l'érablière dans la zone du projet. La société s'attend à ce que ces efforts réduisent l'impact du projet Miller et aident à accélérer le processus d'autorisation par la CPTAQ. De plus, cela préparera le terrain pour un examen et une révision en continu de la stratégie globale de commercialisation de la société, ciblant le graphite nucléaire et d'autres secteurs et applications à haute valeur."



Personne qualifiée



Ce communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, P.Geo OGQ, une personne qualifiée telle que définie par le Règlement 43-101 et il a revu et approuvé les informations géologiques fournies dans ce communiqué.



CANADA CARBON INC.



Ellerton J. Castor



Président-Directeur Général et Directeur



Renseignements sur les personnes-ressources



Renseignements par courriel : info@canadacarbon.com



T : (917) 446-4213







Valerie Pomerleau



Directrice Affaires publiques et Communications



Canada Carbon Inc.



valerie@ryanap.com



(819) 856-5678



"Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué."



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES : Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les croyances actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la société et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les investisseurs sont avertis que ces énoncés prospectifs ne sont ni des promesses ni des garanties et qu'ils sont soumis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, la société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont présentés sous réserve de ces avertissements et de ceux contenus dans les documents que nous avons déposés sur SEDAR au Canada (disponibles à l'adresse www.sedar.com ).