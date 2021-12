Explorer l’avenir énergétique du Canada avec l’économiste en chef de la Régie

English French

CALGARY, Alberta, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Joignez-vous à Darren Christie, économiste en chef de la Régie de l’énergie du Canada, pour le lancement de la publication phare de la Régie sur l’énergie Avenir énergétique du Canada en 2021 : Offre et demande énergétiques à l’horizon 2050.



Séance technique

Date : Jeudi 9 décembre 2021

Heure : De 8 h à 8 h 50

Endroit : MS Teams



Conférence de presse

Date : Jeudi 9 décembre 2021

Heure : De 9 h à 10 h (heure des Rocheuses)

Endroit : MS Teams

Une accréditation est requise pour tous les journalistes qui souhaitent assister virtuellement ou par téléphone à la séance technique ou à la conférence de presse. Veuillez communiquer avec l’équipe des relations avec les médias de la Régie avant la conférence de presse pour confirmer votre présence. Les informations relatives à l’accès virtuel et téléphonique seront fournies au terme du processus d’accréditation. Le site Web de la Régie renferme des renseignements complémentaires sur l’accréditation des médias.

La Régie de l’énergie du Canada assure l’acheminement de l’énergie en toute sécurité partout au pays. Elle examine les projets de mise en valeur des ressources énergétiques et communique de l’information sur l’énergie, tout en appliquant des normes de sécurité et environnementales comptant parmi les plus strictes au monde. Pour savoir comment la Régie travaille pour vous, visitez son site Internet ou suivez-la sur les médias sociaux.

Personnes-ressources

Karen Ryhorchuk

Agente de communications

Régie de l’énergie du Canada

karen.ryhorchuk@cer-rec.gc.ca

Téléphone : 1-403-671-9756

Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265