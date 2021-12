Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group kündigt eine komplette Flüssigwasserstoff-Bunkerungsanlage für Unitrove an

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (die „Gruppe“), eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan), ist stolz darauf, ihre Beteiligung an der Entwicklung einer neuen kompletten Flüssigwasserstoff (LH 2 )-Bunkerungsanlage mit Unitrove bekannt zu geben.



Nikkiso CE&IG und Unitrove arbeiten gemeinsam an Lösungen für die Zukunft, insbesondere in Bezug auf LH2. Für dieses Projekt stellte die Gruppe eine maßgeschneiderte Ausrüstung aus zwei ihrer Funktionseinheiten zur Verfügung: aus der Wärmetauscher-Einheit (Cryoquip) und der Kryopumpen-Einheit (ACD).

„Wir freuen uns und sind stolz darauf, an einem der weltweit ersten Projekte für Flüssigwasserstoff (LH 2 )-Bunkerungsanlagen und an der Entwicklung energieeffizienterer Lösungen für den Schifffahrtsmarkt beteiligt zu sein“, so Ole Jensen, Vice President, Europe, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group.

Das Bunkerungssystem wurde auf der Umweltkonferenz COP26 der Vereinten Nationen in Glasgow vorgestellt, die am 12. November 2021 endete. Die Installation wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Dies wird das erste von mehreren Projekten sein, die voraussichtlich im Jahr 2022 durchgeführt werden.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt ein Teil von Nikkiso Co., Ltd.) stellen technische Anlagen zur Verarbeitung kryogener Gase sowie kleine Prozessanlagen für die Flüssigerdgas- (liquefied natural gas, LNG), Bohrlochdienstleistungs- und Industriegasbranche her. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip sowie einer gemeinsam kontrollierten Gruppe von etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.