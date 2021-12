Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Umumkan Instalasi Bunkering Hidrogen Cair Lengkap untuk Unitrove

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Grup) milik Nikkiso Cryogenic Industries, anak perusahaan dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan partisipasi kami dalam desain instalasi bunkering dari instalasi Bunkering Hidrogen Cair (LH 2 ) lengkap yang baru dengan Unitrove.



Nikkiso CE&IG dan Unitrove bekerja sama untuk mengembangkan solusi bagi masa depan, khususnya terkait LH2. Untuk proyek ini, Grup ini menyediakan peralatan kustom dari dua Unit Fungsionalnya: sebuah penampung dari unit Heat Exchangers (Cryoquip) dan unit Cryogenic Pumps (ACD).

“Kami senang dan bangga menjadi bagian dari salah satu proyek fasilitas bunkering hidrogen cair (LH 2 ) pertama di dunia dan upaya menuju solusi yang lebih hemat energi untuk pasar Kelautan”, demikian menurut Ole Jensen, Vice President, Eropa, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group.

Sistem Bunkering ini sedang dipamerkan di Konferensi Lingkungan COP26 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, yang berlangsung hingga 12 November 2021. Instalasi ini diperkirakan selesai sekitar tahun 2022.

Ini akan menjadi yang pertama dari beberapa proyek yang diperkirakan rampung pada tahun 2022.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan-perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), layanan sumur migas, dan gas industri. Cryogenic Industries, yang didirikan lebih dari 50 tahun lalu, adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali (commonly controlled) yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.