Kumpulan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Mengumumkan Pemasangan Bunker Hidrogen Cecair Lengkap untuk Unitrove

TEMECULA, Calif., Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Clean Energy & Industrial Gases (Kumpulan) Nikkiso Cryogenic Industries, anak syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), dengan berbesar hati ingin mengumumkan penyertaan kami dalam reka bentuk pemasangan bunker bagi pemasangan Bunker Hidrogen Cecair (LH 2 ) lengkap yang baharu dengan Unitrove.



Nikkiso CE&IG dan Unitrove sedang bekerjasama untuk membangunkan penyelesaian untuk masa hadapan, terutamanya berkenaan LH2. Untuk projek ini, Kumpulan tersebut menyediakan peralatan tersuai daripada dua Unit Fungsiannya: sebuah takung daripada unit Penukar Haba (Cryoquip) dan unit Pam Kriogen(ACD).

“Kami teruja dan bangga menjadi sebahagian daripada salah satu projek kemudahan bunker cecair hidrogen (LH 2 ) pertama di dunia dan pemacu ke arah penyelesaian yang lebih cekap tenaga untuk pasaran Marin,” menurut Ole Jensen, Naib Presiden, Eropah, Kumpulan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases.

Sistem Bunker sedang dipamerkan di Persidangan Alam Sekitar COP26 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Glasgow, yang berlangsung hingga 12 November 2021. Pemasangan itu dijangka siap pada tahun 2022.

Projek ini akan menjadi yang pertama daripada beberapa projek yang dijangka akan dihantar pada tahun 2022.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini merupakan ahli kumpulan Nikkiso Co., Ltd.) ialah ahli kumpulan syarikat yang menghasilkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas industri. Ditubuhkan pada lebih daripada 50 tahun lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan terkawal yang pada kebiasaannya terdiri daripada lebih kurang 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.