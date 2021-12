Clean Energy & Industrial Gases Group da Nikkiso Anuncia a Conclusão de uma Instalação de Armazenamento de Hidrogênio Líquido de Unitrove

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Califórnia, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar sua participação no design da nova instalação de Armazenamento de Hidrogênio Líquido (LH 2 ) juntamente com a Unitrove.



A Nikkiso CE&IG e a Unitrove estão trabalhando em conjunto para desenvolver soluções para o futuro, particularmente em relação ao LH2. Para este projeto, o Grupo forneceu equipamentos personalizados de duas de suas Unidades Funcionais: um reservatório da sua unidade de Trocadores de Calor (Cryoquip) e unidade de Bombas Criogênicas (ACD).

“Estamos empolgados e orgulhosos de fazer parte de um dos primeiros projetos de instalações de armazenamento de hidrogênio líquido (LH 2 ) do mundo e a busca de soluções mais eficientes em termos energéticos para o mercado marítimo”, disse Ole Jensen, Vice-Presidente, Europa, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group.

O sistema de Armazenamento está sendo apresentado na Conferência Ambiental da COP26 das Nações Unidas em Glasgow, que vai até 12 de novembro de 2021. A instalação deve ser concluída em algum momento em 2022.

Este será o primeiro de vários projetos a serem entregues em 2022.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.