Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group宣布为Unitrove提供全液化氢补给设施

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加利福尼亚州特曼库拉, Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下Nikkkiso Cryogenic Industries的Clean Energy & Industrial Gases Group（简称为“集团”）自豪地宣布，我们已参与为Unitrove设计并安装一项新型全液化氢（LH 2 ）补给设施项目。



Nikkiso CE&IG和Unitrove正在携手合作，为未来开发解决方案，特别是有关液化氢（LH2）的解决方案。对于这个项目而言，该集团从其两个职能单位提供定制设备：从热交换器单位（Cryoquip）和低温泵单位（ACD）获得沉箱。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group欧洲副总裁Ole Jensen表示：“我们很高兴也很自豪能承担世界上第一个液化氢（LH 2 ）补给设施项目的一部分工程，并致力于为航海市场提供更节能的解决方案。

该液化氢补给系统正在格拉斯哥举行的联合国COP26环境会议上展出，该会议将持续到2021年11月12日。该项目预计将于2022年完成安装。

这将是我们2022年交付的几个预期项目中的第一个。

关于CRYOSEUM INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。