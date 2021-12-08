Nikkiso Clean Energy 與 Industrial Gases Group 宣佈為 Unitrove 進行完整的液氫加注安裝

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加州德美古拉, Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）是日本 Nikkiso Co., Ltd 的附屬公司，今天欣然宣佈參與 Unitrove 的全新完整液氫 (LH 2 ) 加注裝置的加注安裝設計。



Nikkiso CE&IG 現正與 Unitrove 合作為未來開發解決方案，特別是關於 LH2。對於這個項目，集團特別透過轄下兩個功能小組提供定制設備，分別是熱交換器小組 (Cryoquip) 的油底殼和低溫泵小組 (ACD)。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 歐洲副總裁 Ole Jensen 表示：「能參與世界上第一個液體氫氣 (LH 2 ) 加注設施項目，並推動為海洋市場提供更節能的解決方案，我們感到非常興奮和自豪。

加注系統在格拉斯哥舉行的聯合國第 26 屆聯合國氣候變化大會 (COP26) 環境會議上展示，而會議為期至 2021 年 11 月 12 日。安裝預計在 2022 年完成。

此項目將是 2022 年交付的幾個預期項目的第一個。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。