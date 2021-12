Nikkiso Cryogenic Services gibt Soletec Group (Katar) als Bevollmächtigten und Service-Partner bekannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (die „Gruppe“), eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan), ist stolz, bekannt zu geben, dass Soletec Group (Soletec) Bevollmächtigter und Service-Partner für Nikkiso Cryogenic Services (NCS) in Katar geworden ist.



Angesichts des Wachstums des Marktes im Nahen Osten ermöglicht diese Verbindung der Gruppe, ihre regionale Präsenz in den Bereichen Industriegase, Wasserstoff, Schifffahrt, Erdgasverarbeitung und petrochemische Industrie auszubauen. Seit dem 1. Juli 2021 ist Soletec in der Lage, Kunden und Werften vor Ort mit Service und Support für Pumpen, Turboexpander und Prozessanlagen zu versorgen, einschließlich Verpackung, Reparaturen, Ersatzteile und Außendienst.

Soletec mit Sitz in Doha, Katar, wird Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group beim Aufbau eines starken, langen Kundendienstes unterstützen, um alle unsere Bestandskunden zu betreuen.

„Die neue Partnerschaft zwischen Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group und Soletec verleiht uns eine stärkere Präsenz in Katar und stärkt unsere Fähigkeit, unsere wichtigsten Kunden besser zu bedienen“, so Jim Estes, President, Nikkiso Cryogenic Services. „Ich freue mich darauf, den Kunden von Nikkiso weiterhin einen erstklassigen Service und Support zu bieten und ihnen zu helfen, kostspielige Ausfallzeiten für ihren Betrieb zu vermeiden.“

Soletec Group erbringt seit mehr als 50 Jahren Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche. Als führender Anbieter von Planungs-, Konstruktions- und Produktionsdienstleistungen im Upstream-, Midstream- und Downstream-Bereich der Lieferkette hat Soletec Group langfristige Beziehungen zu einigen der wichtigsten Öl- und Gasunternehmen der Welt aufgebaut.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Unternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.

MEDIENKONTAKT:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com