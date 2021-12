Nikkiso Cryogenic Services anuncia a Soletec Group (Qatar) como representante autorizado y socio de servicio

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, California, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se complace en anunciar que Soletec Group (Soletec) pasó a ser representante autorizado y socio de servicios para Nikkiso Cryogenic Services (NCS) en Qatar.



Con el crecimiento del mercado del Medio Oriente, esta asociación permitió al Grupo expandir su presencia regional para los sectores de gases industriales, hidrógeno, marino, procesamiento de gas natural y petroquímica. Desde el 1ro. de julio de 2021, Soletec ha podido ofrecer servicios de posventa y soporte a los clientes locales y astilleros con servicio y soporte de bombas, turboexpansores y plantas de proceso, incluyendo empaques, reparaciones, piezas de repuesto y servicio de campo.

Soletec, con sede en Doha, Qatar, apoyará al Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso para establecer operaciones sólidas de servicios de larga duración para dar soporte a todos nuestros clientes existentes.

“La recientemente formada asociación con el Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso y Soletec nos da una presencia más fuerte en Qatar y fortalece nuestra capacidad para servir mejor a nuestros principales clientes”, según Jim Estes, presidente de Nikkiso Cryogenic Services. “Espero continuar ofreciendo a los clientes de Nikkiso servicio y soporte de alta calidad al eliminar el costoso tiempo de inactividad de sus operaciones y procesos”.

Soletec Group presta servicios para el sector de gas y petróleo desde hace más de 50 años. Como proveedor líder de servicios de diseño, ingeniería y producción en los segmentos upstream, midstream y downstream de la cadena de suministro, Soletec Group estableció relaciones a largo plazo con algunas de las empresas de gas y petróleo más importantes del mundo.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.