Nikkiso Cryogenic Services Mengumumkan Kumpulan Soletec (Qatar) Sebagai Wakil Sah & Rakan Kongsi Perkhidmatan

TEMECULA, Calif., Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Clean Energy & Industrial Gases Nikkiso Cryogenic Industries (“Kumpulan”), anak syarikat Nikkiso Co. Ltd (Jepun), dengan bangganya mengumumkan bahawa Kumpulan Soletec (Soletec) telah menjadi Wakil Sah dan Rakan Kongsi Perkhidmatan untuk Nikkiso Cryogenic Services (NCS) di Qatar.



Dengan pertumbuhan pasaran Timur Tengah, kerjasama ini membolehkan Kumpulan tersebut meluaskan kehadiran serantau mereka bagi industri gas perindustrian, hidrogen, marin, pemprosesan gas asli dan petrokimia. Sejak 1 Julai 2021, Soletec berupaya menyediakan perkhidmatan selepas pasaran dan sokongan kepada pelanggan dan limbungan kapal tempatan dengan perkhidmatan dan sokongan pam, pengembang turbo dan loji proses, termasuk pembungkusan, pembaikan, alat ganti dan servis lapangan.

Berpangkalan di Doha, Qatar, Soletec akan menyokong Kumpulan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases dalam mewujudkan operasi perkhidmatan lama yang kukuh untuk menyokong semua pelanggan sedia ada kami.

“Perkongsian yang baru dibentuk dengan Kumpulan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases dan Soletec memberi kami kehadiran yang lebih kukuh di Qatar dan mengukuhkan keupayaan kami untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan utama kami,” menurut Jim Estes, Presiden Nikkiso Cryogenic Services. “Saya berharap untuk terus menyediakan perkhidmatan dan sokongan berkualiti tinggi kepada pelanggan Nikkiso dengan menyingkirkan masa henti yang mahal kepada operasi dan proses mereka.”

Kumpulan Soletec telah menyediakan perkhidmatan kepada industri Minyak dan Gas selama lebih daripada 50 tahun. Sebagai pembekal terkemuka bagi perkhidmatan reka bentuk, kejuruteraan dan pengeluaran merentasi rantaian bekalan huluan, pertengahan dan hiliran, Kumpulan Soletec telah menjalin hubungan jangka panjang dengan beberapa syarikat minyak dan gas terpenting dunia.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries Inc. (kini ahli kepada Nikkiso Co. Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik dijuruterakan dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk bagi ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.