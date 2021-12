Nikkiso Cryogenic Services Anuncia o novo Representante Autorizado e Parceiro de Serviços Soletec Group (Qatar)

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Califórnia, Dec. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar que o Soletec Group (Soletec) é o novo Representante Autorizado e Parceiro de Serviços da Nikkiso Cryogenic Services (NCS) em Qatar.



Com o crescimento do mercado do Oriente Médio, esta associação permite que o Grupo amplie sua presença regional nas indústrias de gases industriais, hidrogênio, processamento de gás natural e petroquímica. A partir de 1º de julho de 2021, a Soletec fornece serviço e suporte pós-venda aos clientes e estaleiros locais, como serviço e suporte de bombas, expansores turbo e plantas de processo, incluindo embalagens, reparos, peças sobressalentes e serviço de campo.

Com sede em Doha, Qatar, o Soletec dará suporte ao Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group no estabelecimento de operações de longo prazo em apoio a todos os nossos clientes existentes.

“A parceria recém-formada da Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group com o Soletec viabiliza que tenhamos uma forte presença regional na Arábia Saudita e fortalece nossa capacidade de servir melhor os mercados do Oriente Médio”, disse Jim Estes, Presidente da Nikkiso Cryogenic Services. “Estamos prontos para continuar a oferecer aos clientes da Nikkiso um serviço e suporte de alta qualidade, eliminando tempos de inatividade dispendiosos para suas operações e processos.”

O Grupo Soletec presta serviços à indústria de Petróleo e Gás há mais de 50 anos. Como fornecedor líder de serviços de projeto, engenharia e produção em toda a cadeia de suprimentos upstream, midstream e downstream, o Soletec Group estabeleceu relações de longo prazo com algumas das empresas de petróleo e gás mais importantes do mundo.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.