Nikkiso Cryogenic Services宣布Soletec Group（卡塔尔）为授权代表和服务合作伙伴

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加利福尼亚特曼库拉, Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司Nikkiso Cryogenic Industries清洁能源和工业气体集团（以下称“集团”）自豪地宣布，Soletec Group（简称“Soletec”）为Nikkiso Cryogenic Services（NCS）在卡塔尔的授权代表和服务合作伙伴。



随着中东市场的增长，此次联合将帮助集团扩大其在该地区的工业气体、氢气、海洋、天然气加工和石化工业业务。2021年7月1日以来，Soletec为当地客户和船厂提供对泵、涡轮增压器和工艺装置的售后服务和支持，包括包装、维修、备件和现场服务。

Soletec总部位于卡塔尔多哈，将支持Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group建立强大的长期服务运营，以支持我们所有的现有客户。

Nikkiso Cryogenic Services总裁Jim Estes表示：“与Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group和Soletec新建立的伙伴关系，增强了我们在卡塔尔的影响力，提升了我们为关键客户提供服务的能力。我们将一如继往地为Nikkiso的客户提供最高质量的服务和支持，缩短运营和业务流程关停期，避免产生高昂的损失。”

Soletec Group为石油和天然气行业提供服务已有50多年。作为一家在上、中、下游供应链中提供设计、工程和生产服务的领先供应商，Soletec Group与世界上最重要的一些油气公司建立了长期合作关系。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com