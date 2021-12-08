Nikkiso Cryogenic Services 宣佈 Soletec Group（卡塔爾）為授權代表和服務合作夥伴

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美國加州特曼庫拉, Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，欣然宣佈 Soletec Group (Soletec) 已成為 Nikkiso Cryogenic Services (NCS) 在卡塔爾的授權代表和服務合作夥伴。



隨著中東市場增長，這種聯繫允許集團擴大其在工業氣體、氫氣、海洋、天然氣加工和石化行業的地區業務。自 2021 年 7 月 1 日起，Soletec 已能夠透過泵、渦輪膨脹機和加工廠的服務和支援，包括包裝、維修、備件和現場服務，為當地客戶和造船廠提供售後服務和支援。

總部位於卡塔爾多哈的 Soletec 將支援 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 建立強大的長期服務業務，以支援所有現有客戶。

Nikkiso Cryogenic Services 總裁 Jim Estes 表示：「與 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 和 Soletec 新建立的合作夥伴關係，使我們在卡塔爾擁有更強大的影響力，並增強了為主要客戶提供更好服務的能力。」 我期待繼續透過消除昂貴的停工時間來為 Nikkiso 的客戶提供最優質的服務和支援。」

50 多年來，Soletec 集團一直為石油和天然氣行業提供服務。作為上游、中游和下游供應鏈設計、工程和生產服務的領先供應商，Soletec 集團已與世界最重要的石油和天然氣公司建立長期合作關係。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com