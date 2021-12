L'Oréal : Communiqué : "L’Oréal signe un accord pour l'acquisition de Youth to the People, une marque de soin de la peau californienne inspirée par la superfood"

English French

L’Oréal signe un accord pour l'acquisition de Youth to the People,

une marque de soin de la peau californienne inspirée par la superfood

Clichy, le 8 décembre 2021 - L'Oréal signe un accord pour acquérir Youth to the People, une marque américaine de soin de la peau basée en Californie.

Youth to the People a été fondée à Los Angeles en 2015 par deux cousins, Greg Gonzalez et Joe Cloyes, inspirés par le savoir-faire de leur grand-mère Eva, qui a développé il y a plus de 40 ans une ligne de soins professionnels à base d’extraits de plantes et d’ingrédients actifs innovants. Les investisseurs, Sandbridge Capital, Strand Equity et Carisa Janes ont accompagné la croissance de la marque.

Youth to the People développe et commercialise des produits de soins de la peau haute performance, connus pour leurs formules innovantes qui associent scientifiquement des extraits de superfood premiums et végans.

Disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans certains pays européens où elle rencontre un vif succès, la marque est commercialisée par le biais d’une distribution omnicanale, à la fois en e-commerce D2C et en distribution sélective.

Les ventes de la marque devraient dépasser les 50 millions USD en 2021.

Commentant cette acquisition, Cyril Chapuy, Directeur Général de L’Oréal Luxe, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir la marque Youth to the People, ses fondateurs et ses fantastiques équipes. Grâce à sa solide réputation et à la qualité remarquable de ses produits, Youth to the People est une marque appréciée de tous. Son expertise en matière de soin de la peau, basée sur des formules saines, véganes et très efficaces, en font une acquisition très stratégique pour L'Oréal Luxe. L’Oréal célébrera plus que jamais les valeurs fondamentales et l'esprit distinctif de la marque qui se reflètent dans ses initiatives visant à porter des convictions diverses, à construire un monde plus juste et à renforcer la conscience écologique, non seulement parce qu'elles sont précieuses à nos yeux, mais surtout parce qu'elles sont parfaitement en ligne avec nos propres valeurs. »

Stéphane Rinderknech, Directeur Général Amérique du Nord & L'Oréal USA, a ajouté : « Nous avons été très inspirés par la passion et la vision des deux fondateurs de la marque, Joe Cloyes et Greg Gonzalez, qui ont su combiner le meilleur du mode de vie californien centré sur le bien-être et la santé, et la beauté haute performance. Nous croyons au potentiel de cette marque unique, et nous avons hâte de travailler avec les équipes de Youth to the People pour les aider à concrétiser ce potentiel. Je suis ravi que Youth to the People contribue à l’expansion de notre portefeuille de marques américaines de la côte Ouest. »

Joe Cloyes, Fondateur et PDG de Youth to the People, et Greg Gonzalez, Fondateur & Chief Brand Officer de la marque, ont déclaré : « Nous avons fondé Youth to the People pour perpétuer l'héritage de notre famille dans le soin de la peau et pour inspirer et représenter notre communauté. Rejoindre la famille L'Oréal nous donne l'opportunité de réaliser tous les rêves de Youth to the People. La mission de notre marque est de concevoir des soins de la peau haute performance en utilisant des ingrédients végans et un savoir-faire qui est à la fois respectueux de la planète et bénéfique pour les consommateurs. Nous envisageons avec enthousiasme ce partenariat et cette opportunité de faire vivre nos ambitions communes d’investir pour un avenir juste et durable pour tous. »

Cette acquisition est soumise aux approbations réglementaires usuelles et aux autres conditions de clôture habituelles.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 27,99 milliards d’euros et compte 85 400 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L’Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. L’Oréal a défini d'ambitieux objectifs de développement durable pour le Groupe à l’horizon 2030 et souhaite offrir de l’autonomie à son écosystème pour créer une société plus inclusive et durable.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACTS

L’ORÉAL

Standard

+33 (0)1 47 56 70 00 Actionnaires individuels et Autorités de Marché

Christian MUNICH

+33 (0)1 47 56 72 06

Christian.munich2@loreal.com Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Françoise LAUVIN

+33 (0)1 47 56 86 82

Francoise.lauvin@loreal.com Médias







Noëlle CAMILLERI

+33 (0)6 79 92 99 39

Noelle.camilleri@loreal.com







Brune DIRICQ

+33 (0)6 63 85 29 87

Brune.diricq@ loreal.com





Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Suivez-nous sur Twitter @loreal

www.loreal.com





Pièce jointe