Nuvei réaffirme ses perspectives financières pour l’ensemble de l’exercice 2021 et ses objectifs de croissance à long terme

MONTRÉAL, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a réaffirmé aujourd’hui les perspectives financières qu’elle a communiquées le 9 novembre 2021 pour l’ensemble de l’exercice 2021 et a réitéré ses objectifs de croissance à long terme en ce qui concerne le volume total, les produits des activités ordinaires et la marge du BAIIA ajusté, également communiqués à cette date.



Selon Nuvei, le récent rapport publié par un vendeur à découvert est intentionnellement trompeur, tire des conclusions inexactes et lance des insinuations ainsi que des attaques ad hominem contre des hauts dirigeants clés, entre autres points contestables. Les attaques personnelles lancées contre des hauts dirigeants de Nuvei par le vendeur à découvert semblent avoir été faites dans le but de détourner l’attention des réalisations et des progrès de la Société. Le vendeur à découvert admet qu’il pourrait profiter considérablement de la baisse du cours des actions de Nuvei, aux dépens des actionnaires, des clients et des employés de Nuvei.

Nuvei demeure concentrée sur l’exécution de sa stratégie. Les investisseurs sont invités à lire les résultats financiers de la Société pour son troisième trimestre clos le 30 septembre 2021 afin d’obtenir plus de détails sur le rendement de Nuvei et ses perspectives. La Société exhorte les investisseurs à ne prendre aucune décision sur le fondement du rapport du vendeur à découvert et à examiner les documents publics qu’elle a déposés pour obtenir des renseignements importants sur ses activités.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq et TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive fournit des capacités de paiements entrants et sortants efficaces, met en relation les marchands et leurs clients dans plus de 200 marchés à l’échelle mondiale, et offre l’acquisition locale dans 45 marchés. Avec la prise en charge de plus de 500 méthodes de paiement locales et alternatives, de près de 150 devises et de 40 cryptomonnaies, les marchands peuvent saisir chaque occasion de paiement qui se présente à eux. Nous voulons faire du marché mondial une affaire locale.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment en ce qui concerne la réaffirmation des perspectives de Nuvei. Dans certains cas, l’information prospective se repère à l’emploi de termes prospectifs tels que « plans », « objectifs », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est attendu », « une opportunité existe », « budget », « prévu », « estimations », « perspectives », « prévisions », « projection », « prospects », « stratégie », « a l’intention », « prévoit », « ne prévoit pas », « croit », ou des variations de ces mots et phrases ou des déclarations selon lesquelles des actions, événements ou résultats « peuvent », « seraient », « pourraient », « seront », « se produiront » ou « seront atteints », la négative de ces termes et une terminologie similaire. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, intentions, projections ou autres caractérisations d’événements ou de circonstances futurs renferme de l’information prospective. Les énoncés contenant de l’information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Les perspectives et les objectifs de Nuvei, selon le cas, à l’égard des produits des activités ordinaires, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentés pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la Société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 17 mars 2021 et à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et de neuf mois closes les 30 septembre 2021 et 2020. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. En particulier, les évaluations des perspectives et des objectifs par la direction, concernant le volume total, les produits des activités ordinaires, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté présentées dans le présent communiqué de presse sont généralement fondées sur les hypothèses suivantes : a) les résultats d’exploitation de Nuvei se maintiendront comme prévu, b) la Société continuera d’exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, malgré la pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures prises pour contenir la propagation du virus, c) la Société continuera à fidéliser et à accroître sa clientèle actuelle tout en ajoutant de nouveaux clients, d) la Société ne réalisera aucune acquisition ou cession, e) la conjoncture économique demeurera relativement stable tout au long de la période, f) les secteurs dans lesquels Nuvei exerce ses activités continueront à se développer conformément à l’expérience passée, g) les taux de change et la volatilité des marchés financiers ne varieront pas, h) il n’y aura aucun changement important dans les questions législatives ou réglementaires et i) la législation fiscale actuelle demeurera en vigueur et ne sera pas modifiée de manière significative. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse, et la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.