Capgemini et SAP accompagnent la transformation de la fonction finance de Carrefour en France

Paris, le 9 décembre 2021 – Capgemini et SAP annoncent la signature d’un contrat avec Carrefour pour accompagner la transformation financière de la filiale française. Ce partenariat porte sur la refonte de l’ensemble des processus de back-office financier1.

Efficacité, fiabilité, et rapidité, les attentes des opérationnels et du management vis-à-vis des processus financiers sont de plus en plus élevées dans un contexte réglementaire toujours plus complexe. Pour répondre à ces exigences et anticiper les évolutions du marché, Carrefour a choisi de revisiter et moderniser ses processus financiers au travers d’un programme à dimension internationale ayant pour objectifs :

De définir un cadre de gestion commun à l’ensemble des équipes finance et d’assurer le déploiement de processus financiers efficients dans tous les systèmes de Carrefour : achats indirects, comptabilité tiers et générale, contrôle de gestion, etc.

De mettre en conformité ces processus, en mettant à disposition des référentiels standardisés et partagés par les entités du Groupe.

D’unifier et simplifier l’expérience utilisateur au sein d’une seule et même interface.





Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, Capgemini et SAP accompagnent Carrefour France dans le déploiement de la solution SAP S/4HANA, véritable socle numérique sur lequel les données financières et comptables vont s’articuler de façon transparente, simple, et accessible. Grâce à celle-ci, la Direction Finance Gestion de la France dispose d’un levier éprouvé pour accélérer sa digitalisation.

Javier Garcia Barbeyto, Directeur Finance Gestion de Carrefour France, précise : « La transformation de la Fonction Finance est au cœur de nos préoccupations. Elle est essentielle pour apporter toujours plus de valeur, de conseil et de services à nos clients. La digitalisation, et en particulier le remplacement de notre outil de back-office financier, est un enjeu très court terme. Nous savons qu’un tel remplacement peut être très complexe. C’est pourquoi nous avons fait le choix de nous reposer sur SAP et son système d’information robuste S/4HANA, ainsi que sur Capgemini qui est un partenaire solide et engagé pour nous accompagner dans ce challenge ».

Frédéric Chauviré, Directeur Général, SAP France, précise : « Chez SAP, nous sommes honorés que la Finance de Carrefour France nous ait fait confiance pour l’accompagner dans son programme de transformation. Nous avons la conviction qu’avec nos technologies de pointe et notre dernière génération de solutions « temps réel », nous serons en mesure de fournir l’agilité et la transparence nécessaire pour répondre aux exigences de conformité et proposer aux utilisateurs un poste de travail adapté ».

Patrick Ferraris, directeur Grande Consommation et Retail de Capgemini en France, ajoute : « C’est une fierté pour Capgemini d’avoir la confiance de Carrefour France pour ce projet de transformation de la fonction Finance qui est au cœur de leurs enjeux de performance, et qui constitue un levier important de leurs projets de transformation à venir. Ce contrat souligne également la qualité de notre collaboration sur le long terme ».

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant plus de 300 000 personnes dans près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2020.

Get The Future You Want* - www.capgemini.com .

*Capgemini, le futur que vous voulez

À propos de SAP

La stratégie de SAP vise à aider chaque organisation à fonctionner en “entreprise intelligente”. En tant que leader du marché des logiciels d’application d’entreprise, nous aidons les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à opérer au mieux : 77 % des transactions commerciales mondiales entrent en contact avec un système SAP®. Nos technologies de Machine Learning, d’Internet des objets (IoT) et d’analytique avancées aident nos clients à transformer leurs activités en “entreprises intelligentes”. SAP permet aux personnes et aux organisations d’avoir une vision approfondie de leur business et favorise la collaboration afin qu’elles puissent garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. Nous simplifions la technologie afin que les entreprises puissent utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent – sans interruption. Notre suite d’applications et de services de bout en bout permet aux clients privés et publics de 25 secteurs d’activité dans le monde de fonctionner de manière rentable, de s’adapter en permanence et de faire la différence. Avec son réseau mondial de clients, partenaires, employés et leaders d’opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun.

Pour plus d’informations, visitez le site www.sap.com .

1 Back-office : l'ensemble des activités de soutien, de contrôle et d'administration des opérations.

