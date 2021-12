Marken erleben die Zukunft des Marketings mit Selligent Marketing Cloud

BRÜSSEL (BELGIEN) und NASHVILLE (USA), Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent) , die intelligente Omnichannel-Marketing-Cloud-Plattform und Marke der CM Group, kündigte heute eine neue globale Produkt- und Marketing-Strategie an, die die Anforderungen der wachsenden Unternehmens- und Agenturkundenbasis in verschiedenen Ländern und Sprachen in Europa, Nordamerika und darüber hinaus erfüllt. Seitdem Selligent zum Portfolio der CM Group hinzugekommen ist, hat die Muttergesellschaft kontinuierlich in Selligent investiert, um Kundenerfahrung und Roadmap zu verbessern. Eine dieser Investitionen ist das kürzlich veröffentlichte Selligent Data Studio PRO, mit dem die Plattform nun über eine der fortschrittlichsten Technologien zur visuellen Datendarstellung und Segmenterstellung verfügt. Mit der agilen Marketing-Automatisierung im Mittelpunkt sorgen die neuen Investitionen der CM Group für einen weiteren Ausbau der Kapazitäten für Datenmanagement und Omnichannel-Execution.



Die Boston Consulting Group ist der Meinung, dass Unternehmen mit einer hohen „digitalen Reife“ ihren Marktanteil mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit vergrößern können. Durch datengesteuertes Marketing und KI konzentriert sich Selligent auf die Förderung genau dieser digitalen Reife seiner Kunden, und jetzt ist die digitale Erfahrung noch stärker auf diesen Fokus ausgerichtet.

Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Marke wurde vor kurzem auch eine neue Website für Selligent Marketing Cloud vorgestellt, die Kunden in verschiedenen Ländern, Regionen und Sprachen unterstützt. Die Markenerfahrung und Produktstrategie von Selligent ist darauf ausgerichtet, die sich entwickelnden Bedürfnisse des globalen Omnichannel-Ökosystems zu erfüllen, mit einem Fokus auf maßgeschneiderte Erlebnisse für Marketer und Partner in verschiedenen lokalen Märkten und Branchen in einer Vielzahl von Sprachen. Die Website, die sich leicht an jeden Besucher anpasst, wurde auch im Hinblick auf Selligents dynamisches Partner-Netzwerk, globale Veranstaltungen und robuste Ressourcen erstellt, um sicherzugehen, dass alle Unternehmen schnell relevante Informationen für ihre unterschiedlichen Geschäftsanforderungen finden können.

„Selligent ist ein wirklich globales Omnichannel-Marketing-Technologie-Unternehmen und die CM Group investiert in das Wachstum und die Innovation des Unternehmens, um unsere aktuellen und zukünftigen Kunden über Kulturen, Sprachen und Marketingziele hinweg zu unterstützen. Wir haben ein flexibles Benutzererlebnis geschaffen, damit unsere Kunden, Interessenten und Partner in verschiedenen lokalen Märkten und Branchen schnell und einfach mit uns interagieren können", so Bruno Boussion, SVP of Sales bei Selligent.

„Wir engagieren uns für einen kundenorientierten Ansatz und entwickeln uns ständig weiter, um die Anforderungen der Enterprise Marketer von heute zu erfüllen und noch zu übertreffen. Selligent ebnet den Weg für die Zukunft des globalen Omnichannel-Marketings, das durch flexible, KI-gesteuerte Technologie und agile Daten unterstützt wird“, erklärt Desta Price, Global Chief Product Officer bei der CM Group, der Muttergesellschaft von Selligent. „Mit einer Roadmap, die die Daten, Erkenntnisse und spezialisierten Marketingfunktionen der Plattform vertieft, verfügen unsere Kunden auf der ganzen Welt über eine hochgradig relevante, flexible Technologie, die ihre aktuellen Anforderungen erfüllt und mit ihnen wächst, wenn sie ihre Marketingstrategien weiterentwickeln.“

