電動航空機メーカーLiliumが 知財管理にアナクアを採用

ドイツの航空企業が発明管理、知財分析、関係者間コラボレーションの 強化にアナクアのAQXプラットフォームを採用

December 09, 2021 03:00 ET | Source: Anaqua Inc Anaqua Inc

Boston, Massachusetts, UNITED STATES