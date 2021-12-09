Anaqua与Lilium合作助力探索关键知识产权管理流程

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波士顿, Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新和知识产权管理解决方案的领先提供商Anaqua今天宣布，位于慕尼黑的在可持续地区航空出行领域跻身全球领军企业的航空公司Lilium，将使用Anaqua的AQX平台助力探索其关键创新和知识产权管理流程。



Lilium Jet是一款全电动垂直起降式飞机，具有行业领先的有效载荷，噪音低、性能高且工作排放为零，Lilium正凭借它为人和货物的高速运输打造可持续、可企及的模式。Lilium正与航空航天、技术和基础设施领军企业合作，预计Lilium Jet将于2024年开始投入商业运营。

Lilium在选择满足日益增长的创新和知识产权管理需求的系统时，选定了Anaqua。Lilum将利用Anaqua的AQX软件来：加强创新管理（从创意发现和评估到备案）、改进知识产权分析和运营自由（FTO）流程、改进对接和报告、增进公司、发明家和外部顾问之间的合作。AQX将通过Anaqua的AcclaimIP解决方案提供综合性专利分析，并提供专家级商标管理模块。将通过Anaqua Services管理专利和商标更新。

Lilum知识产权工程负责人Wulf Höflich表示：“过去，我们在寻找一家解决方案提供商，我们的要求是：他们能成为我们团队之外的一部分，帮助管理我们关键的创新和知识产权管理流程； 他们需要能够提供出色的对接和报告工具、详细的知识产权分析和FTO搜索能力，并在我们各个利益相关方之间实现无缝协作； 而且这一切必须马上实施。Anaqua早已能够达到所有这些标准。”

Anaqua首席执行官Bob Romeo评论道：“Lilium在航空出行这一高度创新领域真正是领军企业，它拥有各种独特的专有技术。我们很高兴能与Lilium密切合作，提供综合性的知识产权管理系统支持和加强他们的全球创新和卓越运营，并帮助保护他们宝贵的知识产权资产。”

关于Anaqua

Anaqua, Inc.是一家综合知识产权（ IP）管理技术解决方案和服务的卓越提供商。Anaqua的AQX平台将最佳实践工作流程与大数据分析和科技支持的服务相结合，创造了一个智能环境，旨在为知识产权战略提供信息，从而支持知识产权决策并简化运营。如今，近一半美国前100名专利申请机构和全球品牌以及越来越多的全球律师事务所均使用Anaqua的解决方案。超过100万知识产权高管、律师、律师助理、管理员和创新者使用该平台来满足他们的知识产权管理需求。公司的全球运营总部位于波士顿，在美国、欧洲和亚洲设有办事处。要获知更多信息，请访问anaqua.com或关注LinkedIn。

公司联系人：

Amanda Hollis

Anaqua

传播副总裁

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com

本公告的随附图片请见以下网址：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e153a60-9b51-4a05-831f-cbe59af697e8/zh-Hans