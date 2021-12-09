Anaqua 與 Lilium 合作幫助導航關鍵的知識產權管理流程

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波士頓, Dec. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua 是創新和知識產權管理解決方案的領先供應商，今天宣佈總部位於慕尼黑的航空公司 Lilium 定位為可持續區域空中交通的全球領導者，將使用 Anaqua 的 AQX 平台來幫助導航其關鍵創新和知識產權管理流程。



Lilium Jet 是一款全電動垂直起降噴氣式飛機，提供行業領先的有效載荷、低噪音和高性能、零排放，正在創造一種可持續且便捷的乘客和貨物高速運輸模式。與航天、技術和基礎設施領導者合作，預計將於 2024 年開始商業營運。

在選擇系統以滿足其不斷增長的創新和知識產權管理需求時，Lilium 選擇了 Anaqua。Lilium 將利用 Anaqua 的 AQX 軟件來加強創新管理（從構思擷取、評估至歸檔）；知識產權分析和操作自由 (FTO) 流程；立案和報告；以及公司、發明者和外部法律顧問之間的合作。AQX 將透過 Anaqua 的 AcclaimIP 解決方案提供整合的專利分析，並提供專業的商標管理模組。專利和商標續期將透過 Anaqua 服務進行管理。

Lilium 知識產權工程負責人 Wulf Höflich 說：「我們正在尋找解決方案供應商，其可作為我們團隊的延伸，幫助管理我們的關鍵創新和知識產權管理流程。他們需要能夠提供出色的記錄和報告工具、詳細的知識產權分析和 FTO 搜尋功能，並在我們的各個利益相關者之間實現無縫協作。這一切都必須迅速實施， 而 Anaqua 能夠滿足所有這些標準。」

Anaqua 行政總裁 Bob Romeo 評論道：「Lilium 是航空流動領域中高度創新的真正領導者，擁有一系列令人印象深刻的獨特專有技術。我們很高興能與 Lilium 緊密合作，提供一個整合的知識產權管理系統，以支援和加強他們的全球創新和卓越營運，並幫助保護他們寶貴的知識產權資產。」

關於 Anaqua

Anaqua, Inc. 是整合知識產權 (IP) 管理技術解決方案和服務的優質供應商。Anaqua 的 AQX 平台將最佳實踐工作流程與大數據分析和技術支援服務結合，以建立一個智能環境，旨在為知識產權策略提供資訊、支援知識產權決策和簡化知識產權營運。如今，近半的美國百大專利申請者和全球品牌，以及全球越來越多的律師事務所都在使用 Anaqua 的解決方案。超過一百萬的知識產權高管、律師、律師助理、管理員和創新者使用該平台來滿足他們的知識產權管理需求。公司的全球業務總部位於波士頓，在美國、歐洲和亞洲設有辦事處。如需關更多資訊，請瀏覽 anaqua.com 或在 LinkedIn 上與我們聯繫。

公司聯絡人：

Amanda Hollis

傳訊部副董事

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com

本新聞發佈隨附的圖片載於：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e153a60-9b51-4a05-831f-cbe59af697e8/zh-Hant