Fooditive présente sa caséine végétalienne pour remplacer avec succès le lait de vache dans les préparations laitières

ROTTERDAM, Pays-Bas, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fooditive Group, le fabricant néerlandais d'ingrédients végétaux, vise à changer l'opinion publique en faveur des aliments contenant des OGM grâce à ses ingrédients innovants. Après le grand succès avec son édulcorant naturel upcyclé, l'entreprise se développe désormais dans les protéines laitières sans produit animal.

« Créer des aliments sains et abordables pour tous signifie que nous devons simplement cibler tous les aspects de notre alimentation, et les produits sans produit animal doivent absolument en faire partie. Fournir des ingrédients qui ont été produits de manière durable est la clé principale d'un avenir durable qui peut soutenir la hausse démographique », a déclaré Moayad Abushokhedim, fondateur et PDG de Fooditive.

La société, par le biais de son processus de fermentation unique, s'est élargie depuis la création d'édulcorants jusqu'au développement d'une poudre de caséine sans utilisation de produit animal. La caséine étant l'une des principales protéines du lait qui lui confère sa texture, son goût et sa fonctionnalité uniques, l'équipe de Fooditive a utilisé la puissance de la science alimentaire pour fournir un ingrédient doté de toutes les caractéristiques de la vraie protéine animale.

« Nous comprenons que la production d'organismes génétiquement modifiés (OGM) de qualité alimentaire fait l'objet d'un débat constant en raison de la combinaison de perceptions négatives des consommateurs et de la méfiance des conglomérats. Notre objectif est de changer cela en montrant à l'industrie alimentaire et aux consommateurs finaux une approche innovante pour créer des produits durables », a déclaré Niki Karatza, cheffe de produit chez Fooditive.

L'objectif de la société est de pouvoir répondre à la demande de lait au cours des années à venir et d'éliminer les inconvénients de l'agriculture en usine, du lactose, des hormones et des antibiotiques. « Nous sommes convaincus que la production de protéines de lait est un peu meilleure pour tout le monde », a déclaré Moayad Abushokhedim. Sa solide expérience des sciences alimentaires et son expertise dans la fermentation alimentaire lui ont permis de développer son processus unique de création d'ingrédients végétaux abordables, tout simplement en utilisant la magie de la fermentation.

La clé de la production de la caséine végétalienne de Fooditive était de comprendre d'abord la formule du lait. Cela a aidé l'équipe à recréer une version sans produit animal de la caséine de lait, en utilisant la fermentation et en s'assurant que le processus sera évolutif pour l'industrie alimentaire.

Fooditive est convaincue que cet ingrédient va changer la donne dans l'industrie alimentaire car il soutient la prochaine génération de lait tout en offrant un excellent goût. L'ingrédient est également polyvalent car il convient à une variété d'applications, des formulations de lait de vache aux yaourts, crèmes et fromages pour obtenir les caractéristiques de fusion.

L'ingrédient sera la première caséine végétalienne disponible pour des applications dans l'industrie alimentaire, et il existe déjà une longue liste de développeurs et d'entreprises alimentaires - certains d'entre eux sont de grands acteurs de l'industrie laitière - inscrits pour tester l'ingrédient dans leurs produits. Fooditive prévoit de lancer la caséine végétalienne en 2022 sur le marché.

« Nous sommes ravis que les pionniers et les experts de l'industrie laitière s'intéressent à notre caséine végétalienne. Nous sommes très impatients de voir les résultats dans toutes les différentes applications et de travailler ensemble pour révolutionner l'industrie alimentaire », a déclaré Moayad Abushokhedim.

À propos de Fooditive BV

En 2018, le fabricant d'ingrédients végétaux Fooditive BV s'est établie à Rotterdam, aux Pays-Bas. La société est déterminée à rendre les aliments sains disponibles pour tous avec ses ingrédients 100 % naturels.

L'année 2021 se termine avec le lancement réussi de GoPeasy, le premier produit de la société directement disponible pour les consommateurs et la clôture du tour de financement de 6,5 millions d'euros pour étendre ses activités et faire passer la production de céto-fructose de Fooditive au niveau supérieur, en utilisant la fermentation continue.

Depuis son lancement, Fooditive a reçu plusieurs récompenses pour ses idées innovantes, ses approches durables et ses contributions à une économie circulaire, y compris sa nomination au prix Index Award 2021.

