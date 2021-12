Nyt medlem af bestyrelsen i KommuneKredit

Bestyrelsen i KommuneKredit har valgt Susanne Kure som nyt uafhængigt bestyrelsesmedlem fra næste valgperiode, der starter 1. juni 2022.



KommuneKredits bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf 2 er uafhængige og skal besidde kvalifikationer inden for regnskabsvæsen, revision, økonomi- eller risikostyring.

Susanne Kure er uddannet cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor. Susanne Kure har i en længere årrække været vicedirektør og CFO i Vækstfonden. Tidligere har Susanne Kure bl.a. erfaring som koncernøkonomichef i Amagerbanken i perioden 1999 – 2003 og som revisor i KPMG.

Susanne Kure har i de seneste 8 år opbygget stor bestyrelseserfaring, herunder erfaring fra bestyrelsen i flere pensionskasser, hvor hun i dag også bestrider poster som særlig investeringssagkyndig samt henholdsvis formand for og medlem af revisionsudvalget.

Siden hun fratrådte Vækstfonden i 2015, har Susanne Kure drevet virksomhed som uafhængig rådgiver samt fokuseret på bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesformand Lars Krarup udtaler: ”Jeg er meget glad for, at Susanne Kure har sagt ja til at blive medlem af KommuneKredits bestyrelse og dermed vil bidrage til at sikre et højt kompetenceniveau for den samlede bestyrelse. Med Susanne får vi et bestyrelsesmedlem med et solidt og bredt erfaringsgrundlag, som, jeg vurderer, vil komplementere den øvrige bestyrelses kompetencer på bedste vis.”

