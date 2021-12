BrainBox AI installe sa technologie innovante, initiant ainsi un partenariat important avec Landsec

English French

MONTREAL, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI , une entreprise pionnière de la technologie prédictive et auto-adaptative pour les bâtiments commerciaux, a signé un nouveau partenariat avec Landsec, l’une des principales sociétés immobilières du Royaume-Uni, après avoir installé sa technologie d’intelligence artificielle (IA) auto-adaptative à Cardinal Place, sur Victoria Street à Londres.



Grâce à l’apprentissage profond, à l’informatique en nuage et à son processus exclusif sur mesure, le moteur de BrainBox AI optimise de manière autonome et granulaire le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) existant du bâtiment. Avec cette technologie, les bâtiments peuvent bénéficier d’une diminution de 40 % de leur empreinte carbone et d’une réduction de 25 % de leurs coûts énergétiques de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Après une installation en septembre, les premiers résultats indiquent que le système est en voie de générer d’importantes économies d’énergie et de réduire l’empreinte carbone.



« L’engagement de Landsec à être un leader de l’industrie en matière de durabilité est admirable, et nous sommes ravis de le soutenir en tant que partenaire en matière de technologie propre », a déclaré Sam Ramadori, PDG de BrainBox AI. « Ces premiers pas démontrent que Landsec est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance qu’elle a mis en avant », a déclaré Frank Sullivan, directeur commercial chez BrainBox AI. « En collaboration avec notre partenaire de confiance sur le terrain, Clevernet, et le soutien de Schneider Electric, nous voyons cet effort comme une excellente étape vers une synergie continue entre BrainBox AI et Landsec. »

Ce partenariat s’inscrit dans l’objectif de Landsec de créer des lieux qui apportent une contribution positive durable à leurs communautés et à la planète. Il s’inscrit également dans la stratégie de durabilité plus large de l’entreprise, qui l’a vu devenir la première société de placement immobilier britannique à aligner son objectif de réduction des émissions de carbone sur une trajectoire de réchauffement climatique de 1,5 degré.



Au-delà des avantages substantiels en matière de durabilité et de coûts, la technologie de BrainBox AI permet également d’améliorer le confort des occupants. Cela permet à Landsec de respecter son engagement à améliorer le bien-être des occupants de ses bâtiments, ce qui a conduit la compagnie à devenir la première société immobilière britannique à participer au programme WELL Portfolio. Cette année, Landsec est devenu le seul REIT britannique à figurer sur la liste A du CDP pendant cinq années consécutives. De plus, il a été récemment annoncé que la compagnie est l’une des 19 % d’entreprises cotées au FTSE-100 qui est actuellement en bonne voie pour atteindre ses objectifs de carboneutralité.

Jennie Colville, responsable ESG et développement durable chez Landsec, a ajouté : « Nous reconnaissons que la réduction de l’écart de performance dans les bâtiments devra venir d’une technologie innovante capable d’optimiser de manière proactive les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation qui sont une source importante d’inefficacité dans les bâtiments. Pour y remédier, nous nous sommes associés à Brainbox AI pour tester l’introduction de l’intelligence artificielle au sein du 100 Victoria Street, afin de nous aider à atteindre l’objectif de carboneutralité et d’améliorer le confort des habitants de nos bâtiments. »

BrainBox AI propose une intelligence artificielle (IA) pour lutter contre le changement climatique en rendant les bâtiments commerciaux plus intelligents et plus efficaces. Son produit phare est actuellement installé dans plus de 100 000 000 de pieds carrés de biens immobiliers dans 17 pays. Grâce à une communication transparente avec les systèmes de gestion des immeubles (SGI), la technologie optimise les systèmes de CVC en temps réel, permettant à l’infrastructure existante de devenir prédictive et auto-adaptative, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie et les émissions.

BrainBox AI a été choisie comme la meilleure innovation du défi Tech For Our Planet à la COP26, conçu pour favoriser l’adoption de solutions climatiques et aider le monde à atteindre ses objectifs de carboneutralité. Cela fait suite à l’annonce de la récente levée de fonds de série A de 24 millions de dollars de la société, menée par ABB, ainsi qu’à l’annonce de l’activation de son réseau mondial de surveillance, qui fournit une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et une analyse des systèmes de CVC à ses clients dans le monde entier.

À propos de BrainBox AI

BrainBox AI a été créée en 2017 dans le but de redéfinir l’automatisation des bâtiments grâce à l’intelligence artificielle, afin d’être à l’avant-garde d’une révolution verte du bâtiment. Basée à Montréal, BrainBox AI est une plaque tournante mondiale de l’IA, qui compte plus de 100 employés et soutient des clients de l’immobilier dans de nombreux secteurs, notamment des immeubles de bureaux, des aéroports, des hôtels, des immeubles multirésidentiels, des établissements de soins de longue durée, des épiceries et des commerces de détail.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l’Énergie, l’Institute for Data Valorization (IVADO), ainsi que des établissements d’enseignement, dont l’École de technologie supérieure (ETS) de Montréal et l’Université McGill.

En savoir plus sur BrainBox AI .

Pour les demandes des médias :

Pour BrainBox AI

Liz Culley-Sullo

Director, Public Relations

l.culley-sullo@brainboxai.com



Pour Landsec

Zara Lockwood

Directrice des relations publiques corporatives

media@landsec.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d84dafd1-bf92-42e0-9e81-e34870e3cca6