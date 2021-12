SKAGEN Fondene – Ændring af skattestatus på 4 aktiefonde

SKAGEN Fondene ændrer skattestatus på fire aktiefonde fra aktiebaserede investeringsselskaber til aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsindkomst.

Dette gælder for følgende aktiefonde:

SKAGEN Fondene Fond ISIN SKAGEN Kon-Tiki A NO0010140502 SKAGEN Global A NO0008004009 SKAGEN Focus A NO0010735129 SKAGEN Vekst A NO0008000445

Ændringen i skattestatus træder i kraft fra og med indkomståret 2022.

Ændringen i skattestatus betyder, at det fra og med 1. januar 2022 IKKE længere er tilladt at investere midler omfattet af virksomhedsskattordningen, medmindre investeringen sker igennem en relevant pensionsordning omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7. Kunder der i dag har investeret midler i de nævnte fonde omfattet af virksomhedsordningen anbefales at sælge fondene inden udgangen af 2021 for at undgå, at midlerne bliver betragtet som en privat hævning. Alternativt kan kunderne flytte den pågældende investering ind i en pensionsordning – fortsat under virksomhedsskatteordningen. Kunder, der ønsker en sådan ordning, bør søge nærmere rådgivning hos deres pengeinstitut.

I forhold til investeringer foretaget med frie midler indebærer den nye skattestatus, at de relevante investorer går fra at betale skat af gevinster løbende hvert indkomstår (lagerbeskatning) til at betale skat i det indkomstår, hvor investorerne måtte sælge de pågældende investeringsbeviser (realisationsbeskatning), idet der dog årligt vil ske beskatning af den såkaldte teknisk opgjorte minimumsindkomst, som baserer sig på fondens realiserede gevinster og udbytter.

Yderligere information kan findes på vores hjemmeside www.skagenfondene.dk

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, kan vi kontaktes på kundeservice@skagenfondene.dk eller telefon 7010 4001.

Med venlig hilsen

SKAGEN AS

Søren Risager Rasmussen, adm. direktør Henrik Rasmussen, kundechef