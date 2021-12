ALSTOM SA : Hitachi et Alstom ont décroché la commande pour la fabrication et la maintenance des trains du projet High Speed Two en Grande-Bretagne

English French

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Hitachi et Alstom ont décroché la commande pour la fabrication et la maintenance des trains du projet High Speed Two en Grande-Bretagne

Stimulation économique majeure : des milliers d’emplois verts créés et pérennisés pour fabriquer la nouvelle génération de 54 trains à grande vitesse pour le nord de l’Angleterre et les Midlands, avec 1,1 milliard de GBP en valeur ajoutée brute généré e s pendant la phase de fabrication pour faire croître l’économie et la niveler par le haut.

Le contrat de près de 2 milliard s de GBP sera exécuté par la nouvelle installation de soudage perfectionné d’Hitachi Rail à Newton Aycliffe , une nouvelle ligne de production de l’usine d’Alstom à Derby et par une nouvelle installation de fabrication de bogies d’Alstom à Crewe .

Les trains tout électriques de ce parc seront les plus rapides d’Europe.





Alstom et Hitachi Rail ont confirmé que la coentreprise à 50/50 Hitachi-Alstom High Speed (HAH-S) a aujourd’hui signé les contrats avec High Speed Two (HS2) pour la conception, la fabrication et l’entretien de la prochaine génération de trains à très grande vitesse pour la phase 1 de HS2, dans le cadre d’un contrat de 1,97 milliard de GBP, incluant la maintenance initiale des trains pendant 12 ans.



Les deux fabricants leaders au Royaume-Uni fourniront le train en circulation le plus rapide d’Europe. Avec une vitesse de pointe de 360 km/h, ce dernier réduira significativement les temps de trajet des voyageurs. Le parc sera entièrement électrique et, grâce à une masse plus faible par voyageur, à son aérodynamisme, à la récupération d’énergie et à la toute dernière technologie de traction économe en énergie, ce train à très grande vitesse figurera parmi les plus énergétiquement efficaces au monde.



Pour stimuler massivement la croissance et le rééquilibrage de l’économie, la coentreprise HAH-S fabriquera les 54 trains dans les installations nouvellement modernisées de Derby, de Crewe et du comté de Durham. L’attribution du contrat à des entreprises installées en Grande-Bretagne protégera et créera des milliers d’emplois verts. Elle générera aussi 157 millions de GBP en valeur ajoutée brute dans l’économie britannique pour chaque année de la phase de fabrication des trains.



Les nouveaux trains à 8 voitures et de 200 m de long sont prévus pour circuler lors de la phase 1 du projet entre Londres et Birmingham, sur le réseau existant. Ils vont incroyablement augmenter le nombre de voyageurs et la connectivité entre les grandes et moyennes villes du pays, notamment Stoke, Crewe, Manchester, Liverpool, Carlisle, Motherwell et Glasgow. Ils auront des effets majeurs sur la réduction des émissions de carbone par les transports en encourageant les gens à délaisser leurs voitures à combustible fossile, ou l’avion, pour privilégier le train.



Andrew Barr, PDG du groupe Hitachi Rail, a déclaré :



« Nous sommes ravis d’ouvrir la voie à la prochaine génération de trains à grande vitesse au Royaume-Uni dans le cadre de notre coentreprise avec Alstom. Ce train à grande vitesse fabriqué dans le pays sera le plus rapide d’Europe et je suis fier du rôle que va jouer Hitachi pour améliorer la mobilité au Royaume-Uni à travers ce projet. »



Nick Crossfield, directeur général d’Alstom pour le Royaume-Uni et l’Irlande, a déclaré :



« HS2 offre une occasion historique de métamorphoser la Grande-Bretagne en construisant un réseau de transport durable, adapté au XXIe siècle. Je me réjouis que la coentreprise d’Alstom et Hitachi Rail ait été choisie pour concevoir, fabriquer et entretenir en Grande-Bretagne la prochaine génération de trains à grande vitesse. »



Trains à grande vitesse britanniques

Principalement conçus au Royaume-Uni, les trains seront aussi fabriqués, testés et entretenus dans le pays. Ce seront les plus perfectionnés d’Europe, grâce à des décennies d’expérience dans les trains à très grande vitesse accumulée à travers le monde. Sur le nouveau réseau HS2, les voyageurs pourront bénéficier de très hauts niveaux de fiabilité et des dernières innovations.



La plateforme de trains à grande vitesse d’Alstom et Hitachi a recours à des niveaux de technologie informatique intelligente encore jamais vus. Le système informatique intégré comprend des capteurs de pointe qui permettent d’identifier des enjeux potentiels et d’assurer des trajets fluides et sans mauvaises surprises pour les voyageurs.



Ces derniers auront accès à une connexion Internet sans fil simple et à haut débit, pourront réserver leur siège en ligne et profiter d’informations enrichies sur leur voyage à travers plusieurs canaux, grâce à des trains prévus pour accueillir les prochaines évolutions technologiques. Les concepteurs des trains travailleront avec des experts en design inclusif de renommée internationale pour mettre l’empathie au cœur du concept, en répondant aux besoins des voyageurs de tous âges et conditions.



Dynamiser et rééquilibrer l’économie

L’attribution du contrat pour le train le plus important du pays va massivement stimuler l’économie britannique. Alstom et Hitachi fabriqueront le nouveau parc dans leurs installations de Newton Aycliffe, Derby et Crewe, grâce à une main-d’œuvre locale de 9 000 personnes et à de vastes chaînes d’approvisionnement.

Le contrat pour le matériel roulant de HS2 devrait créer et pérenniser plus de 2 500 emplois. 505 personnes travailleront directement pour les deux entreprises dans le Midlands et le Nord pendant la phase de conception et de fabrication de ce programme prestigieux, notamment 49 apprentis et nouveaux diplômés. On estime que 2 000 emplois indirects supplémentaires seront créés ailleurs dans l’économie britannique en raison d’une forte implantation de la chaîne d’approvisionnement dans le pays.



En outre, la phase de maintenance des trains va créer plus de 100 emplois à Washwood Heath, à Birmingham. Le contrat servira de tremplin pour de nouveaux investissements dans l’éducation et la formation, venant s’ajouter aux partenariats existants avec les écoles locales et aux 200 apprentis et nouveaux diplômés travaillant déjà pour Hitachi et Alstom. Les deux entreprises se sont engagées à financer les dépenses de recherche et développement d’universités britanniques à hauteur de 5 millions de GBP.



Dans le cadre de l’attribution du contrat, Hitachi et Alstom réalisent de nouveaux investissements de plusieurs millions dans le soudage perfectionné et la fabrication de bogies, ce qui va augmenter les compétences de la main-d’œuvre et développer le savoir-faire en matière de fabrication de trains au Royaume-Uni. Une analyse réalisée par Oxford Economics a conclu que HAH-S apportera 1,1 milliard de valeurs ajoutées brutes à l’économie britannique chaque année pendant la seule phase de fabrication.



Hitachi Rail a récemment investi 8,5 millions de GBP dans des installations de soudage et de peinture sur mesure, dans son usine de Newton Aycliffe, ce qui porte son investissement total à 110 millions de GBP. Le site, qui a ouvert en 2015 et emploie environ 700 personnes, a fortement dynamisé la fabrication dans la région et relocalisé la construction de trains dans le nord-est. La nouvelle installation de soudage procédera à l’assemblage et à l’aménagement de la carrosserie du véhicule, avant que chacun ne soit transporté vers les East Midlands.



Une fois dans l’usine d’Alstom à Derby, la plus grande du Royaume-Uni avec 2 000 employés, les trains seront équipés avec tous les composants restants, notamment les intérieurs, les installations électriques et les bogies. Ces derniers seront produits par Alstom dans les installations de Crewe, dans le cadre d’un nouvel investissement de l’entreprise. C’est la première fois en 17 ans que ces éléments de grande valeur seront fabriqués au Royaume-Uni. L’installation de soudage du Nord-Est et la production de bogies à Crewe représentent un important développement des savoir-faire et un patrimoine durable pour le Royaume-Uni.



Une équipe de maintenance spécifique sera recrutée pour offrir un service incomparable depuis la nouvelle installation de Washwood Heath en cours de construction par HS2 à Birmingham. Le centre de maintenance d’Alstom à Crewe deviendra une base stratégique pour les activités de maintenance lourde d’une grande partie des systèmes et composants clés du train. Ces opérations de maintenance à long terme offriront des perspectives pour les deux régions en matière de création d’emploi et de développement d’activités pour toute la chaîne d’approvisionnement, notamment les petites et moyennes entreprises. HAH-S va désormais travailler avec HS2 et son opérateur West Coast Partnership pour finaliser le design du train avant le démarrage de la fabrication en 2025.



Réduire les émissions de carbone au Royaume-Uni

100 % électrique et avec la capacité de transporter plus de 500 personnes par voyage, le nouveau parc HS2 est une alternative bas carbone aux trajets similaires effectués en voiture ou en avion. Le bénéfice écologique augmentera avec le temps, à mesure que l’électricité consommée sur le réseau sera décarbonée pendant les prochaines décennies.



La légèreté et le design aérodynamique des trains, associés à la toute dernière technologie de traction économe en énergie, garantissent que le parc HS2 sera l’un des plus énergétiquement efficaces au monde pour les trains à grande vitesse. Le système de freinage dernier cri à récupération d’énergie améliore encore l’efficacité énergétique en réinjectant de l’électricité sur le réseau national.



FIN

Remarques pour les éditeurs :

Un visuel du train proposé est joint à ce communiqué. À défaut, contactez un représentant d’Hitachi ou d’Alstom en utilisant leurs coordonnées ci-dessus.

Hitachi Rail et Alstom se sont associés (coentreprise Hitachi Alstom High Speed) pour concevoir, fabriquer et entretenir 54 trains pour la phase 1 de HS2.

Combinées, les activités d’Alstom et Hitachi au Royaume-Uni emploient actuellement environ 9 000 personnes, notamment dans les usines ferroviaires de Derby, Newton Aycliffe et Crewe, et dans plusieurs sites de révision et maintenance des trains à travers l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles, ainsi que dans toutes les chaînes d’approvisionnement régionales.

Ce partenariat entre deux entreprises implantées au Royaume-Uni s’appuie sur une expérience internationale impressionnante en matière de livraison de trains à grande vitesse. Hitachi a été l’initiateur du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais mondialement célèbre, tandis qu’Alstom, connu pour avoir mis au point le TGV en France, apporte une grande expertise grâce à ses trains à grande vitesse circulant dans 25 pays (en Europe, en Chine et aux États-Unis).

Au Royaume-Uni, Hitachi entretient le seul parc à grande vitesse du pays, le Class 395 Javelins, qu’il a fabriqué et mis en service pour les Jeux olympiques de Londres en 2012. Ces trains, qui circulent entre Ashford et London St Pancras à une vitesse de pointe de 225 km/h depuis près de dix ans, constituent l’un des services les plus fiables et populaires du pays.

HAH-S est un accord pour partager le contrat HS2 et les informations du projet entre Hitachi Rail et Alstom afin de construire un nouveau parc pour HS2. Hitachi Rail et Alstom restent concurrents sur tous les autres marchés.

Alstom a racheté Bombardier Transport en janvier 2021, y compris les installations de matériel roulant de Derby et Crewe.





À propos d’Hitachi Rail

Hitachi Rail est un fournisseur international entièrement intégré de solutions ferroviaires comprenant le matériel roulant, la signalisation, l’entretien et la maintenance, les technologies informatiques et les solutions clé en main. Présent dans 38 pays, sur six continents et avec plus de 12 000 collaborateurs, notre mission consiste à faire avancer la société en développant des solutions de transport ferroviaire de qualité. Nous sommes fiers de nos réussites dans le monde, qu’il s’agisse de nos célèbres trains à grande vitesse, de nos solutions de signalisation et projets clé en main, ou de nos solutions informatiques et de gestion du trafic dernier cri. En mobilisant les ressources du Groupe Hitachi en matière de technologie de pointe et de recherche et développement, nous nous efforçons de livrer des solutions et des innovations pour l’industrie qui apportent de la valeur aux clients, ainsi que des réseaux ferroviaires durables qui profitent à l’ensemble de la société. Pour plus d’informations sur Hitachi Rail, consultez www.hitachirail.com (site en anglais)

À propos d’Alstom

Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com

