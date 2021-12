AkzoNobel choisit Atos OneCloud pour la gestion de ses environnements de cloud public et privé

English French

Amstelveen (Pays-Bas) et Paris (France) – Le 9 décembre 2021 – Atos poursuit son partenariat avec AkzoNobel , multinationale néerlandaise spécialisée dans les peintures et les revêtements à destination des entreprises et consommateurs du monde entier. Dans le cadre de sa stratégie de migration vers le cloud public, AkzoNobel a choisi Atos pour assurer la gestion de ses environnements de cloud public et privé. Plus précisément, la mission d’Atos consiste à renouveler l’environnement cloud privé existant de l’organisation – déjà géré par Atos – et de l’étendre au cloud public. L’objectif d’AkzoNobel est de simplifier ses processus et d’augmenter la flexibilité de l’organisation.

Les services d'Atos permettront de réduire les coûts, grâce à une plus grande automatisation au sein des clouds privé et public. Dans un même temps, ses solutions accompagneront la montée en puissance des équipes de développement d'AkzoNobel à l’échelle internationale en fournissant des composants de base pour un développement logiciel plus rapide, standardisé et plus sûr.

Afin d’assurer la gestion de l’environnement cloud privé d’AkzoNobel, Atos déploiera sa solution « Digital Hybrid Cloud » . Atos prendra également en charge la migration de processus spécifiques, du cloud privé vers le cloud public. Enfin, Atos assurera le déploiement, la gestion et la rationalisation des deux environnements cloud.

« Nous nous réjouissons qu’AkzoNobel ait choisi Atos pour gérer ses environnements de cloud public et privé. Pour ce projet, nous nous appuierons sur Atos OneCloud , une initiative unique que nous avons lancée en fin d’année dernière. Avec Atos OneCloud, notre objectif est d’accélérer de manière proactive la migration de nos clients vers le cloud à travers un guichet unique d’offres », précise Peter 't Jong, Directeur d’Atos aux Pays-Bas. « Le cloud est l’élément essentiel d’une transformation digitale réussie, et notre mission est d’aider AkzoNobel à l’exploiter pleinement. »

« Nous avons décidé de poursuivre notre partenariat avec Atos. Au-delà du succès de notre première collaboration autour de services d’hébergement ‘classiques’, nous avons sélectionné Atos pour son approche spécifique de la migration vers un environnement cloud sécurisé. Nous sommes donc ravis que le Groupe nous accompagne dans cette phase de transition vers un cloud public et privé. Cette nouvelle approche nous permettra de gagner en efficacité et de réduire considérablement nos coûts », précise Aloys Kregting, Responsable des Systèmes d’Information d’AkzoNobel.

