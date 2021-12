Heeros Oyj: Heeros Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 9.12.2021

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 9.12.2021 klo 16.00

Heeros Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 9.12.2021 Helsingissä. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti 4 osakkeenomistajaa, jotka edustivat itse ja valtakirjalla yhteensä 58,64 % yhtiön kaikista osakkeista.

Yritysjärjestelyn hyväksyminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 15.11.2021 tiedotetun yritysjärjestelyn, jossa Heeros Oyj hankkii PSA-toimialan (professional services automation) toiminnanohjaukseen keskittyvän ohjelmistoyhtiö Taimer Oy:n koko osakekannan.

Yritysjärjestely on tarkoitus toteuttaa 31.12.2021.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.300.000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 29 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutuksesta enintään 750 000 uutta osaketta käytetään Yritysjärjestelyn rahoittamiseen ja Yritysjärjestelyyn liittyvän Suunnatun Osakeannin toteuttamiseen.

Muilta osin valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten muiden yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeantien sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä ja maksutapa. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Yritysjärjestelyyn liittyvää Suunnatun Osakeantia lukuun ottamatta osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

