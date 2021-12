Syndicats du Canada : Utilisez la mise à jour financière pour annuler la récupération auprès des aînés et apporter une aide d’urgence aux travailleurs

English French

OTTAWA, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Puisque les personnes âgées à faible revenu et les personnes en chômage sont laissées pour compte, les syndicats du Canada exigent que la prochaine Mise à jour économique et financière soit plus qu’un simple état comptable et rectifie plutôt la ligne de conduite dans des dossiers cruciaux.



« L’aspect le plus important du bilan financier d’un pays est la vision et les valeurs des dirigeants élus qui le contrôlent », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « La Mise à jour financière et économique donne au gouvernement une possibilité critique de mettre fin à la récupération de la PCU auprès des personnes âgées à faible revenu et d’agir rapidement pour aider les personnes laissées pour compte à la cessation des prestations d’urgence. »

Madame Bruske dit que les syndicats du Canada entendent quotidiennement des travailleurs et travailleuses leur indiquer que la crise n’est pas finie pour eux, pour leur famille ou pour leur collectivité. Ils demandent au gouvernement de se servir de la Mise à jour économique et financière pour montrer qu’il veut vraiment investir de manière à rendre le coût de la vie plus abordable et à faire échec au programme d’austérité de la droite consistant à réduire les dépenses et à adopter de nouvelles politiques des bas salaires.

« Nous ne cessons pas d’entendre des idéologues de droite soutenir qu’il faut rétablir les mesures d’austérité et des politiques financières du genre de celles des années 1990. Mais nous savons qu’un programme fondé sur les bas salaires ne réglera pas la crise du coût de la vie inabordable pour les travailleurs et travailleuses et leurs familles », ajoute madame Bruske. « Le gouvernement doit plutôt investir dans la réparation de notre filet de sécurité social et nourrir la relance de l’économie. Cela exige de prendre des mesures d’équité fiscale de telle sorte que les gens dans le haut de l’échelle des revenus, qui ont réalisé des profits obscènes pendant la pandémie, paient enfin leur juste part d’impôt. »

Madame Bruske déclare qu’il est vital de tirer des leçons de la pandémie et de rebâtir nos collectivités afin qu’elles soient plus équitables qu’avant la pandémie plutôt que moins.

« La mise à jour financière doit indiquer clairement que le gouvernement fédéral est prêt à faire des investissements pour rendre le coût de la vie plus abordable et voir à ce que des services vitaux tels que l’AE soient disponibles quand les gens en ont besoin », conclut madame Bruske. « Ces investissements doivent notamment rendre les prix des services de garde à l’enfance, du logement et des médicaments plus abordables. »

