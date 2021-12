La plateforme ESG basée en Suisse Alaya rachetée par une licorne canadienne

French German

GENÈVE, Suisse, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc ., le leader mondial de la technologie ESG, annonce aujourd'hui l'acquisition d' Alaya , une plateforme SaaS qui facilite l’engagement des employés et aide à construire une culture positive. Avec plus de 90 clients dans le monde, Alaya permet aux entreprises de mobiliser leurs employés autour du bénévolat et autres actions positives grâce à sa technologie innovante.



Basé en Suisse, avec une présence en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et à Singapour, Alaya est le premier acteur européen capable de proposer des activités de bénévolat et projets de dons locaux sur une plateforme évolutive et s’est forgé une réputation solide en termes de satisfaction clients. Benevity est le leader mondial du secteur, aidant plus de 700 marques parmi les plus emblématiques du monde à engager leurs parties prenantes dans des initiatives ESG et d’impact social qui donnent du sens. Ensemble, ils offrent aux entreprises du monde entier la combinaison unique et complète de solutions allant dans ce sens.

La clôture de l’opération est prévue pour le 15 décembre.

“Alaya a été fondée dans le but de replacer la notion de « sens au travail » au cœur de chaque entreprise au niveau mondial. En nous associant à une entreprise aussi visionnaire que Benevity, nous nous rapprochons encore un peu plus de cet objectif ", a déclaré André Abreu, CEO et cofondateur d'Alaya. "L'expertise internationale d'Alaya et son expérience utilisateur engageante, combinées à la technologie ESG de pointe de Benevity, permettront aux entreprises et à leurs parties prenantes de réaliser encore plus d'actions positives dans le monde chaque jour."

L’expérience utilisateur novatrice et engageante d'Alaya, son empreinte européenne et asiatique, ses activités de bénévolat locales combinées aux solutions de dons sur salaire, de gestion des subventions et d'engagement des clients offertes par Benevity permettront à un plus grand nombre d'entreprises d’accéder à partenaire mondial unique qui pourra les aider à donner vie à leurs programmes et initiatives d’engagement.

Alaya deviendra Alaya by Benevity et le CEO André Abreu occupera le rôle de President, International au sein de Benevity.

« Benevity est connu pour apporter une vision audacieuse et des solutions innovantes dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises », a déclaré Kelly Schmitt, CEO de Benevity. « Le secteur des technologies ESG connaît une croissance rapide et son importance pour attirer, fidéliser et engager les employés et les clients est cruciale. L'expertise locale d'Alaya en Europe et en Asie, sa réputation pour un service client fantastique et sa culture engagée et axée sur des missions qui font du sens sont des compléments parfaits à Benevity. »

« Lorsque nous avons fondé Benevity, nous avions pour intention d’avoir un impact global sur la culture à la fois au sein des entreprises mais aussi dans la société en général ; principalement parce que l'action collective est nécessaire pour résoudre la plupart des enjeux mondiaux les plus pressants », a déclaré Bryan de Lottinville, fondateur et Executive Chairperson de Benevity. "Cette union de forces avec une star internationale partageant les mêmes idées arrive à l’heure où l'ESG et l'impact social sont au centre de toutes les attentions parmi les investisseurs, les consommateurs, les employés et le public qui recherchent des entreprises à même d’initier un changement social et environnemental mesurable. Avec Alaya, Benevity est sur le point de fournir des solutions hyper-locales à un plus grand nombre d'entreprises à travers le monde. »

Benevity est le leader dans sa catégorie, ayant été le premier à développer un logiciel qui permet aux entreprises d'inciter leurs clients et leurs employés à soutenir les causes qui leur tiennent à cœur, de gérer leurs investissements communautaires et leurs subventions, de jumeler les dons des employés, d'inciter les employés à faire du bénévolat et de mesurer l'impact social et économique à l'échelle mondiale.

L'acquisition d'Alaya vient renforcer la croissance rapide que Benevity a connu au cours de l'année passée, avec notamment des investissements de Hg, investisseur en logiciels, de The Rise Fund de TPG et de Generation Investment Management.

VIDÉO :

https://www.youtube.com/watch?v=TiakwBzyYO4

A propos d'Alaya

Alaya est un fournisseur mondial de logiciels qui permet aux entreprises de construire une culture d'entreprise positive, de donner du sens au travail et d'engager les employés à avoir un impact positif, une action à la fois.

Basée en Suisse, Alaya est présente au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et à Singapour. Plus de 90 clients ont choisi Alaya pour gérer facilement leurs programmes de RSE et d'engagement des employés, que ce soit par le biais du bénévolat, de dons ou de petites actions simples en faveur du développement durable, de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et du bien-être.

A propos de Benevity

Benevity , une entreprise certifiée B Corporation, est le leader du secteur, offrant la seule suite intégrée de solutions d'investissement communautaire et d'engagement des employés, des clients et des organisations à but non lucratif. Reconnue comme l’une des Fortune’s Impact 20, Benevity permet à de nombreuses marques emblématiques d'attirer, de retenir et d'engager une main-d’œuvre diversifiée grâce à ses solutions cloud ; d’intégrer l'action sociale dans l'expérience de leurs clients et d'avoir un impact positif sur leurs communautés. Avec un logiciel disponible en 22 langues, Benevity a généré près de 8 milliards de dollars de dons et 43 millions d'heures de bénévolat pour soutenir 326 000 organisations à but non lucratif dans le monde. Les solutions de l'entreprise ont également facilité 530 000 actions positives et octroyé 1,2 million de subventions d'une valeur de 12 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez le site www.benevity.com .

