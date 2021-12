Le Conseil d’administration du CN se classe au premier rang au Canada en matière de gouvernance d'entreprise

English French

MONTRÉAL, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a été reconnu pour son leadership en matière de gouvernance d'entreprise en se classant premier dans l'évaluation exhaustive annuelle de 220 membres de l'indice composé S&P/TSX réalisée par le Report on Business du Globe and Mail.



Le CN a obtenu un score de 98 sur 100 points. Les entreprises ont été classées en fonction de 38 questions et sous-questions portant sur une multitude de sujets, dont l'ESG, le développement durable, la composition du conseil d'administration, l'actionnariat et la rémunération, les droits des actionnaires ainsi que la divulgation. Les détails du classement et de la méthodologie utilisée sont disponibles en anglais ici.

"Je suis fier que le Conseil du CN soit reconnu comme un chef de file en matière de gouvernance d'entreprise parmi ses pairs, alors que la Compagnie continue de propulser une croissance durable pour ses clients, son personnel, les collectivités qu’elle dessert et ses actionnaires. J'aimerais remercier les membres du personnel du CN pour leur dévouement à la mise en œuvre de notre plan stratégique et au maintien des normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise. "

- Robert Pace, président du Conseil d'administration du CN.



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendement futures et comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de CN soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, du rendement ou des réalisations futurs contenus implicitement dans ces déclarations. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, les attentes, les estimations, les prévisions et les hypothèses relatives aux aspects suivants : l’efficience énergétique du CN; la capacité de la Compagnie à mettre en œuvre certaines initiatives, notamment les objectifs en matière d’émissions, les analyses de scénarios, les stratégies d’atténuation des risques, les changements apportés à la gestion des risques de l’entreprise, les investissements futurs dans les outils et les technologies de réduction des émissions de carbone et la disponibilité de ces outils et technologies, y compris dans le cadre de la modernisation du parc automobile du CN; les répercussions des dépenses en immobilisations actuelles et prévues; la croissance économique nord-américaine et mondiale; les lois, règles, règlements et politiques gouvernementaux applicables; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre dans les délais prévus ainsi que les capacités requises, de même que la disponibilité et le coût des services et des infrastructures; et les investissements en capital et les développements technologiques de tiers. Pour une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire F-40 du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et disponibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de croyances, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure qu’il fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

