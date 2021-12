Integrity Applications annonce une cotation sur le marché des capitaux du Nasdaq

French German

WILMINGTON, État du Delaware et ORU YEHUDA, Israël, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrity Applications, Inc. ( www.integrity-app.com ) (OTCQB : IGAP), innovateur à l'origine de GlucoTrack ® , un dispositif non invasif permettant de mesurer la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de prédiabète, a annoncé aujourd'hui l'approbation de la cotation de ses actions ordinaires sur le marché des capitaux du Nasdaq.



La négociation sur le Nasdaq devrait commencer le vendredi 10 décembre 2021 sous son symbole de négociation existant, IGAP. La société a l'intention de déposer une demande auprès du Nasdaq afin d'appliquer le changement de nom précédemment annoncé pour GlucoTrack, Inc. et le changement connexe du symbole boursier après la mise en bourse.

« Nous sommes ravis d'annoncer la cotation de nos actions sur le Nasdaq, qui représente une étape importante pour la société et ses actionnaires », a déclaré Paul V. Goode, président et directeur de l'exploitation. « Alors que nous continuons à faire des progrès significatifs vers la mise sur le marché de GlucoTrack, nous pensons que la cotation contribuera à accroître la visibilité de l'entreprise, à fournir aux investisseurs une liquidité accrue et à améliorer la valeur pour les actionnaires. »

À propos de GlucoTrack®

GlucoTrack® est un dispositif de surveillance véritablement non invasif qui mesure et affiche rapidement le taux de glucose d'un individu en une minute environ, sans piqûre au doigt ni douleur. GlucoTrack® dispose d'un clip équipé de capteurs qui se fixe au lobe de l'oreille et mesure la glycémie de l'utilisateur à l'aide de technologies de capteurs innovantes et brevetées. Les signaux mesurés sont analysés à l'aide d'un algorithme breveté, puis le taux de glucose calculé est affiché sur un petit appareil portable de la taille d'un petit téléphone mobile. Les résultats de glycémie sont stockés dans l'appareil et utilisés pour estimer le niveau d'HbA1c à l'aide d'un algorithme propriétaire. Le dispositif peut également afficher les valeurs de glycémie sous la forme d'un graphique, permettant à l'utilisateur de surveiller ses taux de glucose au fil du temps.

À propos d'Integrity Applications, Inc.

Fondée en 2001, Integrity Applications, Inc. (OTCQB : IGAP) se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de technologies non invasives de surveillance de la glycémie pour les personnes atteintes de diabète de type 2 et de prédiabète. La société a développé GlucoTrack®, un dispositif de surveillance de la glycémie non invasif breveté conçu pour fournir des mesures du taux de glucose en environ une minute sans la douleur, le surcoût, la difficulté ou l'inconfort des dispositifs avec auto-piqueurs invasifs conventionnels. Integrity Applications Inc. est une société du Delaware, ayant son siège aux États-Unis et un site de R&D à Ashdod, en Israël. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites http://www.integrity-app.com/ et http://www.glucotrack.com .

Contact auprès des investisseurs : investors@integrity-app.com

Contact auprès des médias : media@integrity-app.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les mots tels que « s'attendre à », « planifier » et « sera » visent à identifier les énoncés prospectifs. Les lecteurs sont avertis que certains facteurs importants peuvent affecter les résultats réels d'Integrity Applications et pourraient entraîner un écart sensible entre ces résultats et les énoncés prospectifs qui pourraient être formulés dans le présent communiqué de presse. Les facteurs qui peuvent affecter les résultats d'Integrity Applications comprennent, sans s'y limiter, la capacité d'Integrity Applications à lever des capitaux supplémentaires pour financer ses opérations (que ce soit au moyen de financements par fonds propres privés ou publics, de financements par emprunt, de collaborations stratégiques ou autre) ; les risques liés à la réception (et au moment) des approbations règlementaires (y compris l'approbation de la FDA) ; les risques liés au recrutement de patients dans, et la conduite d'essais cliniques ; les risques liés à ses accords de distribution actuels et futurs ; les risques liés à sa capacité à engager et retenir du personnel qualifié, y compris du personnel de vente et de distribution ; et les facteurs de risque supplémentaires décrits dans les documents déposés par Integrity Applications auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 tel que déposé auprès de la SEC le 13 avril 2021.