Communiqué du 9 décembre 2021: ERRATUM

COMMUNIQUE

Erratum

Les actionnaires sont informés des modifications suivantes apportées aux informations publiées dans l’annexe des comptes sociaux de l’exercice et le rapport de gestion du Conseil mis en ligne sur le site internet de la Société :

Page Version publiée Version modifiée p. 12 de l’annexe des comptes sociaux, section A.4.2.1



2ème § « (…) soit 13.240 € le m2/ 8.3490€ le m2. » « (…) soit 13.240 € le m2/ 8.390€ le m2. » p. 17, 2ème § du rapport de gestion « (…) et 2.000.000 EUR au titre de la 2ème demande de liquidation d’astreinte » « (…) et 4.000.000 EUR au titre de la 2ème demande de liquidation d’astreinte »

Les actionnaires sont par conséquent invités à lire le rapport en substituant les chiffres figurant dans la colonne de droite ci-dessus. Cela pourra leur être précisé à nouveau en cours d’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration

