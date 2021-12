French English

Elis obtient la note de B au CDP

Saint-Cloud, le 9 décembre 2021 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être présent en Europe et en Amérique latine, annonce ce jour avoir été évalué B par le CDP (Carbon Disclosure Project).

Le CDP est une organisation à but non-lucratif, qui réalise des évaluations indépendantes sur la base des informations mises à disposition par les entreprises sur leur stratégie, gestion, performance ou même engagement de leurs parties prenantes sur le Climat, etc. En 2021, près de 13 000 entreprises ont répondu au questionnaire Climat du CDP.

Ce questionnaire, aligné sur les bonnes pratiques en matière de Reporting Climat (TCFD- Task force on Climate Related Financial Disclosure), est utilisé par la communauté des investisseurs et par un nombre croissant d’entreprises souhaitant évaluer la maturité et l’impact climat de leur chaine de valeur.

Le score d'Elis sur le changement climatique est de B (de A leadership à D-), reconnaissant l’engagement de long terme du Groupe sur ce sujet, et le positionnement unique d’Elis sur l’économie circulaire, permettant de proposer des solutions moins impactantes et des alternatives durables à l’achat ou aux solutions jetables.

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

