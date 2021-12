COFACE SA : Fitch confirme la notation AA- de Coface assortie d’une perspective stable

Coface: for trade

Avec 75 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance, Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export, En 2020, Coface comptait ~4 450 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,45 €Mds.







