H2O Innovation annonce l'élection de ses administrateurs, met à jour son plan stratégique triennal et présente son premier plan ESG

QUÉBEC, 09 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« Assemblée ») ce matin. Les actionnaires ont élu ou réélu les administrateurs suivants au conseil d'administration de la Société: Lisa Henthorne, présidente du conseil d'administration, Richard Hoel, vice-président du conseil d'administration, Frédéric Dugré, président et chef de la direction, Pierre Côté, René Vachon, Stéphane Guérin, Elisa M. Speranza et Louis G. Véronneau. Parmi ces huit (8) membres du conseil d'administration de la Société, sept (7) sont indépendants.



Au cours de l'assemblée, les actionnaires ont nommé Ernst & Young LLP à titre d'auditeur de la Société pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2022, et ont ratifié, confirmé et approuvé le règlement sur le préavis de la Société.

Mise à jour sur le plan stratégique triennal

M. Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation, a profité de l'occasion pour faire le point auprès des actionnaires sur le plan stratégique triennal de la Société qui a été initialement présenté en décembre 2020, étant la Vision 2023 de la Société.

Lors de sa présentation, M. Dugré a rappelé aux actionnaires que la thèse d’investissements futurs dans l'eau est soutenue par des moteurs fondamentaux solides qui influenceront positivement le marché dans lequel la Société évoluera au cours des trois prochaines années. Une revue des dix objectifs stratégiques du plan stratégique triennal Vision 2023 de la Société a également été présentée. Essentiellement, la Société poursuit ses activités de façon à améliorer les opportunités de ventes croisées, maximiser les synergies et la fidélisation de sa clientèle et améliorer son efficacité opérationnelle. La Société poursuit également le développement de son réseau de distribution international, lance de nouveaux produits et se concentre sur les opportunités d’affaires récurrentes. Depuis l'an dernier, la Société a conclu deux acquisitions et, avec la facilité de crédit de 55 M $ annoncée plus tôt cette semaine, entend poursuivre sa stratégie de fusions et acquisitions sur la base de transactions non dilutives.

Ainsi, aujourd'hui, H 2 O Innovation se considère dans une position lui permettant de viser un chiffre d'affaires se situant entre 185 M $ et 250 M $ pour sa Vision 2024, avec un BAIIA ajusté1 qui devrait se situer entre 11 % et 11,5 %.

Quant à la Vision 2024, soit la mise à jour du plan stratégique triennal, l'intention de la Société est de croitre ses revenus aux environs de 220 M $ à 300 M $ d'ici la fin de l'exercice financier 2024, supporter par une croissance organique à deux chiffres et une stratégie d'acquisition disciplinée, composée de transactions non-dilutives.

« Alors que notre chiffre d'affaires croît, nous souhaitons continuer à augmenter notre BAIIA ajusté au-dessus de 11 %, nous donnant ainsi l’opportunité d’investir dans la Société pour générer une croissance organique à deux chiffres à la suite de l'exercice financier 2023. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un plan ambitieux, mais nous pensons que notre expérience dans l'intégration d'entreprises, le lancement de nouveaux produits, l'expansion de notre force de vente internationale et la création de valeur nous sera certainement très utile. Nous demeurerons disciplinés tant sur le plan opérationnel, financier qu’au niveau de notre stratégie d’acquisitions. Notre objectif est de maximiser les bénéfices pour les actionnaires tout en gardant nos employés engagés tout au long de cet incroyable voyage », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H 2 O Innovation.

Premier plan ESG

M. Dugré, accompagné de M. Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires de H 2 O Innovation, a également présenté aux actionnaires le premier plan Environnement, Social et Gouvernance (« ESG ») de la Société, qui est l'engagement de la Société à s'attaquer aux problèmes environnementaux liés à l'eau, et ce, dans un milieu de travail où les gens se sentent accomplis et soutenus par une forte gouvernance et des politiques appropriées dans un monde en constante évolution. Dans le cadre du Plan ESG, la Société a identifié sept objectifs qui devraient entraîner des changements positifs pour les différentes parties prenantes de la Société et créer de la valeur pour les actionnaires.

« Depuis nos débuts en 2000, H 2 O Innovation s’est continuellement efforcé de résoudre les problèmes croissants liés à l'eau grâce à des technologies innovantes et à une stricte conformité aux pratiques d'ingénierie. Notre passion pour l'eau nous a permis de bâtir une entreprise reposant sur une forte fidélisation de la clientèle, l’innovation continue et le souci du détail. Bien qu’il s'agisse de notre premier rapport ESG, nous avons continuellement amélioré nos efforts en matière de développement durable grâce au focus dédié à la santé, la sécurité et l'environnement (HSE), ainsi qu’à ce que nous faisons de mieux - simplifier l'eau. Les sources d'eau douce étant en déclin, de nouvelles et meilleures façons de gérer l'eau sont nécessaires. H 2 O Innovation mène le virage vers une plus grande réutilisation de l'eau, en utilisant la meilleure technologie disponible pour produire une eau de haute qualité pouvant être directement utilisée pour l'agriculture, l'irrigation du paysage et différentes applications industrielles, ainsi qu'indirectement pour l'eau potable. Être de meilleurs intendants de nos ressources en eau est au cœur de la mission de H 2 O Innovation », a ajouté Frédéric Dugré.

Le Plan ESG de la Société est disponible sur notre site Internet dans la section « À propos » :

https://www.h2oinnovation.com/fr/a-propos/durabilite-esg/.

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tels que l'atteinte de résultats financiers spécifiques, la réalisation de la stratégie d'acquisition de la Société, l'amélioration des opportunités de ventes croisées pour maximiser les synergies et la fidélisation de la clientèle ainsi que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

1 Le BAIIA est défini comme le bénéfice avant charges financières, montant net, impôts sur le bénéfice et amortissements. La définition du BAIIA ajusté exclut les dépenses par ailleurs prises en compte dans le bénéfice net présenté selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »), notamment le (gain) perte de change non réalisé(e), la variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles et la charge de rémunération à base d’actions. Ces éléments n’ont pas d’incidence sur la trésorerie ni sur la performance opérationnelle et financière de la Société. La direction a également choisi d’exclure les frais d’acquisition et d’intégration, étant donné qu’ils ne sont pas directement liés à l’exploitation.