Dedalus et PharmIA s’associent pour révolutionner le métier du pharmacien clinique

Paris, le Mardi 07 décembre 2021 – Dedalus, leader européen dans l’édition et l’intégration de solutions numériques pour le monde de la santé, signe un partenariat stratégique avec la DeepTech PharmIA pour accélérer le développement commercial et l’intégration de la plateforme PharmIA auprès des hôpitaux européens.

Aujourd’hui, un pharmacien à l’hôpital passe plus de temps devant un écran d’ordinateur qu’avec les patients ou les médecins. En effet, le pharmacien, responsable de la délivrance des médicaments auprès des patients hospitalisés, doit analyser et valider chaque jour, des centaines d’ordonnances. Pour faire ce travail, le pharmacien doit aller chercher les informations nécessaires dans différents systèmes d’informations. Bien que très réglementée, cela s’avère chronophage et peut malgré tout induire des erreurs dans certains cas et engendrer des évènements indésirables graves. Pour pallier ces problèmes, la société Quinten, en collaboration avec le CH de Valenciennes a développé la solution PharmIA.

« Ce que nous avons fait avec la plateforme PharmIA, c’est de mettre au même endroit et de façon optimisée en termes d’UX, toutes les informations dont le pharmacien a besoin pour prendre la bonne décision le plus rapidement possible » précise Frédéric Couriol, Président de PharmIA. La plateforme PharmIA s’intègre directement dans les DPI de Dedalus (ORBIS et DxCare), facilitant ainsi une l’utilisation par le pharmacien.

« PharmIA est un partenaire stratégique qui permet de répondre à une forte attente des pharmaciens cliniques. Ce partenariat s’inscrit dans notre politique d’innovation. Il représente un pas important vers l’alignement de l’offre de soins et de la demande. » précise Ibrahima Sidibe, Directeur Innovation et Stratégie au sein de Dedalus.

« Avec ce partenariat, nous aspirons à nous déployer rapidement dans tous les hôpitaux équipés des logiciels DPI de Dedalus mais c’est aussi la promesse de voir notre plateforme PharmIA se développer à l’international », stipule Frédéric Couriol, Président de PharmIA.

A propos de PharmIA

PharmIA est une société du groupe Quinten. PharmIA est une plateforme intelligente d’aide à l’analyse des prescriptions médicales destinée aux pharmaciens hospitaliers.

Née de la rencontre entre le monde de la science de la donnée et le monde de l’hôpital, PharmIA accompagne les pharmaciens avec la plus grande pertinence clinique dans l’analyse et la validation des ordonnances.

Conçue dans une dimension d’intérêt public, la solution développée va apporter des solutions aux défis du pharmacien hospitalier, en lui permettant de se concentrer sur son cœur de métier.

PharmIA est un dispositif médical de classe I. Ce dispositif médical est un produit de santé

réglementé, qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.

Date d’élaboration de PharmIA : 11/05/2021. https://www.pharmia.net

A propos de Dedalus

Le Groupe Dedalus est le principal éditeur de solutions logicielles pour la santé et le diagnostic en Europe. Le Groupe accompagne la transformation numérique de 6 100 hôpitaux et 5 300 laboratoires dans le monde, qui utilisent ses solutions pour traiter plus de 330 millions de dossiers patient. Le Groupe Dedalus a récemment annoncé l’acquisition des activités d’informatique en santé de DXC Technology,

renforçant ainsi sa position en tant qu’entreprise spécialiste des technologies de l’information et de la communication pour la santé, avec l’une des plus importantes équipes de recherche et de développement en santé numérique d’Europe.

www.dedalus.com/fr/

A propos de Quinten

Quinten est le leader européen de la data science en santé. Expert de l’Intelligence Artificielle au service de l’ef f icacité des métiers, Quinten bâtit depuis plus de 12 ans des solutions sur mesure d’aide à la décision tirant parti du plein potentiel des données. Quinten se différencie de ses concurrents directs, non seulement par sa longue expérience métier, par ses choix technologiques résolument

tournés vers l’augmentation de l’humain et l’IA interprétable, mais aussi par sa capacité à concevoir, développer et industrialiser de véritables solutions d’aide à la décision, dont certaines sont utilisées par des milliers d’utilisateurs.

https://www.quinten.a i

